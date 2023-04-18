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Exeed представил свой первый седан

Его появления ждут и на российском рынке.

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Компания Exeed презентовала на Шанхайском автосалоне электрический Exeed Sterra ES – первый седан собственной разработки. Скорее всего, на международных рынках она получит другое обозначение – Exlantix.

Exeed Sterra ES базируется на оригинальной платформе E0X. Силовая установка пока не называется, однако известно, что она будет электрической. Разгон до первой сотни займет 3 с. Запас хода на одной зарядке составит 700 км. При этом пополнить батарею с 10 до 80% реально всего за 10 минут при использовании устройств быстрой зарядки, а за пять минут зарядки можно пополнить запас хода на 150 км.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Габариты новинки: длина – 4,95 м, ширина – 1,96 м, колесная база – 2,9 м.

Ранее Exeed анонсировала появление на российском рынке четырех новинок до конца этого года. Вероятно, одной из них как раз и станет седан Sterra ES.

За Рулем

Источник: Autohome

Фото: autohome.com.cn

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