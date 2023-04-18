Exeed представил свой первый седан
Компания Exeed презентовала на Шанхайском автосалоне электрический Exeed Sterra ES – первый седан собственной разработки. Скорее всего, на международных рынках она получит другое обозначение – Exlantix.
Exeed Sterra ES базируется на оригинальной платформе E0X. Силовая установка пока не называется, однако известно, что она будет электрической. Разгон до первой сотни займет 3 с. Запас хода на одной зарядке составит 700 км. При этом пополнить батарею с 10 до 80% реально всего за 10 минут при использовании устройств быстрой зарядки, а за пять минут зарядки можно пополнить запас хода на 150 км.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Габариты новинки: длина – 4,95 м, ширина – 1,96 м, колесная база – 2,9 м.
Ранее Exeed анонсировала появление на российском рынке четырех новинок до конца этого года. Вероятно, одной из них как раз и станет седан Sterra ES.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Autohome
Фото: autohome.com.cn
Дом или коттедж под ключ... Легко!
Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.
Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен