Дороги России все опаснее и опаснее (для пешеходов). Ну и кто виноват?

Принято считать, что в гибели пешеходов на дорогах виноваты водители. Но данные статистики ГИБДД за 2022 год дают иную картину.

Неожиданная статистика, на которую почему-то не обращают внимания эксперты в области безопасности дорожного движения, говорит вот о чем.

Разница в 360 человек объясняется тем, что в некоторых ДТП признана обоюдная вина – как водителя, так и пешехода. Если вычесть такие случаи из общего числа смертельных ДТП с пешеходами, то получится, что из-за беспечного поведения на дороге гибнет 62% пешеходов. Практически — две трети!

А вот если сравнивать количество ДТП с ранеными пешеходами (ДТП это случай, когда пострадали или погибли люди, ДТП без пострадавших в данную статистику не входят), то расклад таков:

Обратная картина! В 69% аварий с ранеными пешеходами виновен водитель, но тяжесть последствий таких ДТП заметно меньше. Как это можно объяснить? Легко!

Дело в том, что в процессе движения водитель проезжает места, где он может ожидать пешехода. На дороге много мест, где пешехода водитель ожидать не должен. Соответственно, уровень внимания, уделяемый внезапному появлению людей на проезжей части, совершенно иной. И статистика подтверждает эту гипотезу: гибнут в основном там, где виноват пешеход, то есть водитель ехал, не ожидал и не должен был ожидать пешехода-нарушителя . И именно в этом месте произошел наезд.

А вот основная масса ДТП с пешеходами, где нет погибших, происходит по вине водителей, когда водитель предполагал наличие пешехода, ехал достаточно осторожно, но всё же недостаточно осмотрительно, чтобы не сбить появившегося на проезжей части человека.

Выводы

Во‑первых, в процессе дорожного движения нельзя отвлекаться, нужно быть внимательным постоянно. Безопасность на дороге является обоюдной ответственностью как пешеходов, так и водителей. Критически важно, чтобы обе стороны были внимательны и осторожны, так как ошибка одного участника движения может быть исправлена быстрой реакцией другого. Если же оба невнимательны, то риск ДТП возрастает кратно.

Во‑вторых, каждый пешеход должен быть осторожен на дороге. Соблюдение разумной осторожности очень важно. Один из самых эффективных способов обеспечения безопасности заключается в использовании одежды со световозвращающими элементами, которые делают пешехода видимым на дороге в темное время суток и при плохой погоде. Стоимость такой нашивки на верхнюю одежду крайне низка, а польза – колоссальна!

И, конечно, всегда старайтесь убедиться в том, что водитель автомобиля заметил вас и замедлил ход, чтобы пропустить, и только после этого переходите дорогу. Соблюдение этих простых правил поведения на дороге поможет всем – и пешеходам, и водителям.

Почему дорожает ОСАГО для водителей, рассмотрено тут.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте