Сколько в России автомобилей? Самые свежие данные 2023

«За рулем» выяснил, сколько машин приходится на душу населения нашей страны

Статистика знает многое, но не всё. По автомобильной части она дает скудные и довольно путаные показания. К примеру, Росстат вообще не ведет тему продажи машин, хотя мог бы. А прочие данные заметно расходятся – в зависимости от примененных методик подсчета.

Кое-что мы можем посчитать сами, дабы понять, на каком уровне автомобилизации относительно иных стран пребывает Россия.

На душу населения

Общепризнанный показатель автомобилизации – число машин на 1000 человек. Как ни странно, аналитические агентства приводят разные данные – одни учитывают только легковушки, другие вообще всё, включая автобусы.

Пересчитаем. ГИБДД докладывает, что сейчас у нас около 64,5 млн транспортных средств (велосипеды не в счет). Делим на 146,5 млн населения (по состоянию на 1 января 2023 года), получаем 440 на 1000 человек. Среди всех стран мира это показатель в шестом десятке: примерно такой же в Румынии и Суринаме. Чемпион мира – крошечный Гибралтар, где на каждого жителя приходится почти полтора автомобиля.

О чем это говорит? Да ни о чем. Такой подход не учитывает ни демографический состав, ни степень развития общественного транспорта, ни средний возраст автопарка.

Кстати, что с возрастом?

Все стареют…

Официальной статистики по среднему возрасту мировых автопарков нет. Подсчетами занимаются, как правило, частные аналитики, а потому результаты приблизительные. Наш «Автостат» полагает, что к лету средний возраст российского автопарка достиг 14,7 года.

По этому показателю Россия также в «верхней части середины». Хотя сравнивать с абсолютными лидерами типа Люксембурга (6,5 года) некорректно – это страны с совершенно иным укладом. Но достоверно известно, что в государствах Восточной Европы (Чехия, Венгрия) автопарк старше, чем у нас. В некоторых средний возраст машин уходит за 20 лет.

Старение – общая тенденция во всем мире. В Германии за десять лет средний возраст автомобилей скакнул с 7,5 до 10 лет, в США приближается к 13 годам, в Японии перевалил за 9 лет (несмотря на высоченные налоги для машин старше 7 лет).

Кстати, о Китае – в заявленный средний возраст 6 лет почему-то не верится.

В Китае свыше 420 млн транспортных средств. После 2012 года там ежегодно продавали по 20–25 млн новых машин, но до того намного меньше. Так что истинный средний возраст вряд ли может быть менее 10 лет.

Темпы обновления

Вообще, обновление автопарка – интересная тема. Показатель «продажи новых машин на душу населения» позволяет оценить не только ход автомобилизации, но и финансовые возможности народа.

В прошлом году новые машины приобрели:

в Китае – 1,47% граждан

в США – 4,11%

в Японии – 3,39%

в Германии – 3,15%

в Испании – 1,84%.

В России в 2021 году продано 1,7 млн новых машин – обзавелись ими 1,16% граждан. И этот показатель не так уж плох. К примеру, в Польше он равен 1,11%, в Бразилии – 0,85%, в Казахстане – 0,62%.

Куда поедем?

Еще один параметр – плотность автодорог (соотношение длины всей дорожной сети и общей площади страны). Популярный, но слегка ни о чем.

По суммарной длине дорог мы на пятом месте в мире, по длине дорог с твердым покрытием – около десятого. Плотность же невысока.

Данные Росстата гласят, что у нас 65 км дорог с твердым покрытием на 1000 км³ площади. Но это «среднее арифметическое» по стране: Центральный ФО достиг 384 км, тогда как в Дальневосточном ФО – 12 км.

Удивляться нечему: 55% площади страны не заселены и не освоены, постоянные дороги там не нужны. Поэтому нет резона сравнивать нашу плотность с японской (322 км на 1000 км³) или германской (180). При этом от США (69) мы особо не отстаем, а Китай (54) опережаем.

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Всё познается в сравнении. В России 30‑летней давности было 10,7 млн легковушек (из них иномарок – 2,8%), ­сейчас 50,6 млн (иномарок – около 64%). Обеспеченность машинами была 77 штук на 1000 человек. С 2003-го каждый год добавлял нам 500-1200 км новых асфальтовых дорог. Прогресс налицо. Но всегда есть куда расти.