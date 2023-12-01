Топ-5 городов России с самыми опасными дорогами

Калуга – в лидерах. Названы города с самым малым и самым большим количеством ДТП

Опубликованы списки городов с самым высоким и самым низким числом ДТП на 100 застрахованных автомобилей в 2023 году. На пятое место в списке самых малоаварийных городов вышел Екатеринбург (9,2%), на строчку выше расположился Санкт-Петербург – в Северной столице частота ДТП составила 8,8%, сообщают эксперты Группы «Ренессанс страхование».

В топ-3 городов с наиболее низким показателем частоты дорожно-транспортных происшествий вошли Челябинск (8,6%) и Ярославль (7,9%), а самыми безопасными в России признаны улицы Калуги – всего 7,1% ДТП на сотню автомобилей.

А в рейтинг городов, где водители чаще всего попадают в аварии, включены Ижевск (13,6%), расположившийся на пятом месте, и Новосибирск (13,9%) – на четвертом. На третьем и втором местах, соответственно, Тюмень (14,3%) и Петрозаводск (14,7%).

Наиболее небезопасным городом в плане дорожно-транспортных происшествий стал Омск: показатель составил 16%, то есть из каждой сотни застрахованных в 2023 году автомобилей в аварию угодило ровно 16 машин.