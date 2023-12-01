#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Niva Legend и Niva Travel
Обеим моделям Нивы вернули важные опции
Niva Legend и Niva Travel получили АБС и...
Складской терминал класса «А» SINTEC Group
SINTEC Group развивает логистические возможности
Компания запускает несколько новых современных...
Kia Stonic
Дешевле «китайца» — на рынок РФ привезли кроссовер Kia Stonic
Топовая версия Kia Stonic стоит в России 2,5...

Топ-5 городов России с самыми опасными дорогами

Калуга – в лидерах. Названы города с самым малым и самым большим количеством ДТП

Опубликованы списки городов с самым высоким и самым низким числом ДТП на 100 застрахованных автомобилей в 2023 году. На пятое место в списке самых малоаварийных городов вышел Екатеринбург (9,2%), на строчку выше расположился Санкт-Петербург – в Северной столице частота ДТП составила 8,8%, сообщают эксперты Группы «Ренессанс страхование».

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

В топ-3 городов с наиболее низким показателем частоты дорожно-транспортных происшествий вошли Челябинск (8,6%) и Ярославль (7,9%), а самыми безопасными в России признаны улицы Калуги – всего 7,1% ДТП на сотню автомобилей.

А в рейтинг городов, где водители чаще всего попадают в аварии, включены Ижевск (13,6%), расположившийся на пятом месте, и Новосибирск (13,9%) – на четвертом. На третьем и втором местах, соответственно, Тюмень (14,3%) и Петрозаводск (14,7%).

Наиболее небезопасным городом в плане дорожно-транспортных происшествий стал Омск: показатель составил 16%, то есть из каждой сотни застрахованных в 2023 году автомобилей в аварию угодило ровно 16 машин.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За РулемАГН «Москва»
Количество просмотров 1
Фото:За РулемАГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0