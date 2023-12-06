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Новые налоги для таксистов: как изменится цена поездки в вашем городе?

«За рулем»: поездка в такси для пассажиров станет дороже на 6-43%

«Белое» такси

Почему выполнение всех требований закона о такси приведет к разорению таксистов

В Калуге самая популярная тема в таксистских чатах касается последних новостей из налоговой инспекции – мир такси в отдельно взятом регионе кардинально меняется. Скоро каждый водитель должен будет официально зарегистрироваться как самозанятый или индивидуальный предприниматель – либо быть законно трудоустроенным в таксопарке.

Это требование от ФНС и некоторых агрегаторов, представители которых объявили о начале новой эры «полного отбеливания» такси.

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Налоговая не шутит: она готова взыскать с водителей аж 43% налогов, как с обычных работников. Причем это 43% от полной стоимости поездки, без вычета комиссии агрегатора (доход водителя в стоимости поездки уже менее 50% и продолжает снижаться).

Каждый второй антифриз опасен для двигателя!

В качестве альтернативы водителям предлагается стать так называемыми «парковыми самозанятыми». Это некий суррогат трудовых отношений: получается, что водитель такси привязан к таксопарку, но не трудоустроен. Никаких социальных обязательств в отношении водителя парк не несет, а бонусы и комиссии получает. Такие водители больше не смогут переключаться между парками, а агентские схемы, ранее скрывавшие доходы таксистов от глаз налоговой, перестают работать.

Что изменится

Новая система бесповоротно изменит экономику такси: аренда автомобилей подскочит в цене на величину уплачиваемых налогов, а водители, уходящие в «серые» сегменты рынка, будут восприниматься как уклонисты от уплаты налогов, не считая нарушения транспортного законо­дательства.

Цены на такси, соответственно, тоже возрастут, чтобы компенсировать появившиеся издержки.

А выход есть?

Поездки подорожали, заказы отменяют... – вступил в силу новый закон о такси

Рынок отреагировал очень оригинально. В условиях дефицита водителей диспетчерские службы из других городов начали переманивать калужских водителей, которые могли бы продолжать работать по старой схеме, но в соседних регионах.

Пассажиров же больше интересует, насколько подорожает «белое» такси. Здесь всё довольно просто посчитать: если водители станут самозанятыми, то поездка в такси станет дороже на 6%. Ну а если водители будут нормально ­трудоустроены – на 43% как минимум.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемПетр Шкуматов
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