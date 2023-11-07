С этими лайфхаками поездки на такси станут дешевле

Россиянам перечислили четыре способа сэкономить на такси

В выходные и праздничные дни, как правило, стоимость заказа такси увеличивается, иногда в несколько раз. Компании-агрегаторы такси дали несколько советов, как можно снизить стоимость поездки.

В первую очередь следует избегать пиковых часов - в будни это с 6:30 и до 9 часов утра и с 17 до 19. В пятницу повышенный спрос сохраняется до 23 часов. Что касается выходных, то дешевле всего заказывать такси в утренние часы, рассказали в сервисе заказа такси «Максим».

Еще одним способом экономии может стать использование предоставляемого банками кэшбека на поездки и скидочных кодов. Как рассказал управляющий директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко, его компания постоянно размещает в интернете промокоды.

Он также отметил, что цена будет ниже, если заказывать такси в густонаселенные районы, а не в какие-то промышленные зоны. Как правило, количество вызовов в последнем намного меньше, а потому таксисты дежурить там не будут, пояснил Коваленко.

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Источник: Газета.ru

Фото: Depositphotos