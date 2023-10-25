В Москве тестируют новые правила подачи такси
Агрегатор пассажирских перевозок «Яндекс» начал тестировать новый алгоритм подачи автомобилей такси в Москве. Теперь, если пассажир вызвал машину в точку, где остановка запрещена, ему придется пройти до места с разрешенной стоянкой.
При определении местоположения пассажира в момент заказа машины в приложении будет предложено пройти пешком до точки, где такси сможет остановиться, не нарушая ПДД и не мешая другим участникам движения.
На первом этапе такие ограничения будут работать на столичных улицах, где есть сложности с парковкой. В частности, нельзя будет вызвать такси в любую точку Нового Арбата. В дальнейшем список улиц с ограничениями планируют расширить.
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Источник: РБК
Фото: Unsplash
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