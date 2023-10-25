В Москве тестируют новые правила подачи такси

Пользователям такси придется самим искать подъехавшую машину: с чем это связано

Агрегатор пассажирских перевозок «Яндекс» начал тестировать новый алгоритм подачи автомобилей такси в Москве. Теперь, если пассажир вызвал машину в точку, где остановка запрещена, ему придется пройти до места с разрешенной стоянкой.

При определении местоположения пассажира в момент заказа машины в приложении будет предложено пройти пешком до точки, где такси сможет остановиться, не нарушая ПДД и не мешая другим участникам движения.

На первом этапе такие ограничения будут работать на столичных улицах, где есть сложности с парковкой. В частности, нельзя будет вызвать такси в любую точку Нового Арбата. В дальнейшем список улиц с ограничениями планируют расширить.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: РБК

Фото: Unsplash