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На тариф «эконом» в такси вернутся возрастные и недорогие модели авто

Яндекс разрешит использовать в такси старые Daewoo Nexia и Lada Priora

В ряде российских регионов к работе в качестве таксомоторов допустят машины, выпущенные после 1999 года и стоящие от 150 тысяч рублей. Такие выводы делает источник, заметивший проведенное Яндексом обновление классификатора автомобилей для сервиса такси.

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Данное послабление приведет к тому, что на тарифе «эконом» за пассажирами будут приезжать Daewoo Nexia, Chevrolet Lanos, Hyundai Accent первых поколений и даже Lada Priora. Из вазовских автомобилей под ограничение теперь попадают только заднеприводные машины, Самары и Нивы. Таксовать на внедорожниках УАЗ также пока не получится.

Источник отмечает, что и в других тарифах имеются послабления – в частности, предельно допустимый возраст автомобилей тоже повышен. В качестве вероятных причин называется нехватка привычных машин, слабо прогнозируемый ресурс новых «китайцев», а также конкуренция с другими подобными сервисами, где порог по возрасту машины отсутствует вовсе.

С другой стороны, перевозчиков с более свежими машинами сервис планирует поощрять денежными бонусами – по идее, это должно способствовать обновлению автопарка.

Источник: Автопоток

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