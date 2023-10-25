9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

«За рулем» советует, как недорого и безопасно переобуться на зиму

1. Узнайте «загородные» цены

Многие водители переобуваются в ближайшем шиномонтаже – потому что удобно или просто привыкли. Приценитесь к придорожным сервисам в ближайших населенных пунктах в области – там стоимость может быть дешевле на 15-20%, а квалификация мастеров не ниже, чем в городе.

Возможные проблемы. Не ждите привычного комфорта: зоны ожидания, скорее всего, не будет, придется постоять-померзнуть на улице.

Если у вас низкопрофильные шины или покрышки с датчиками давления, узнайте, есть ли у мастера опыт работы с такими.

2. Откажитесь от ненужных операций

Например, можно не тратиться на балансировку, если прошлой зимой вы проехали менее 10-15 тысяч км. После смены колес посмотрите, как ведет себя авто на разных скоростях. Если на 70-80 км/ч не появляются характерные биения и вибрации, от балансировки можно и отказаться.

Возможные проблемы. Велик соблазн выдать желаемое за действительное. Не экономьте на балансировке, если есть малейшие сомнения.

3. Изучите предложения дорогих онлайн-магазинов

Многие из них за покупку комплекта резины предлагают хорошую скидку в дружественном шиномонтаже. Некоторые и вовсе дарят клиентам бесплатный шиномонтаж и хранение шин.

Цены на сами покрышки могут быть выше, чем в небольших торговых точках, но итоговая стоимость с учетом льготного или бесплатного шиномонтажа окажется весьма привлекательной.

Возможные проблемы. Прежде чем принимать решение, почитайте отзывы о партнерском шиномонтаже.

4. Ищите скидки на купонаторах

Так называются сайты, на которых за небольшую сумму (в среднем 300-500 рублей) можно купить сертификаты на скидку. Например, сейчас один из купонаторов предлагает шиномонтаж и балансировку колес R13–14 со скидкой аж 75%.

Клиент приобретает на сайте и оплачивает онлайн скидочный купон за 200 рублей и доплачивает в шиномонтаже 350 рублей вместо 1600 рублей. Шиномонтаж и балансировка колес R15-17 обойдется в 750 рублей вместо 2900, R18-19 – 1000 рублей вместо 3900, R20 – 1300 рублей вместо 4900.

Такой серьезный дисконт – редкость. Но акции, предусматривающие 50%-ную скидку, есть практически всегда. Найти просто – достаточно вбить в строке поиска запрос вроде «купонатор шиномонтаж Москва».

Возможные проблемы. Обычно изложены мелким шрифтом. Например, информация о сроке действия купона – они, как правило, короткие. Возможно, на месте у специалистов возникнет желание вписать в прайс допуслуги, вроде упаковки шин в пакеты или смазки болтов. Сразу скажите, что располагаете лишь той суммой, что указана в рекламном предложении.

5. Договоритесь с соседями или коллегами

При переобувке трех авто многие мобильные шиномонтажи предоставляют скидку 10%. От пяти машин – 15%. За 10 авто могут скостить 25-30%. Иногда выходит даже дешевле, чем в стационарных пунктах.

Возможные проблемы. Не в каждом дворе хватит места для шиномонтажного фургона. Выбирая выездной монтаж, узнайте, как обеспечивается горизонтальность балансировочного станка и дает ли организация гарантию на балансировку (обычно она составляет 14 дней).

Если на вопрос не ответили, стоит поискать других специалистов. Не у всех компаний точно откалиброван станок для балансировки колес.

Расценки у специалистов мобильного шиномонтажа могут отличаться в разы. Некоторые бригады работают по расценкам стационарных шиномонтажей. Поэтому иногда такая схема позволяет сэкономить и время, и деньги.

6. Запишитесь на ночное время

Ряд СТО дают скидку в 10-20% клиентам, заехавшим в непопулярное время.

Возможные проблемы. Подумайте, сможете ли вы вести машину после «сломанной» ночи. Если есть сомнения – откажитесь от затеи. Безопасность дороже.

7. Выполните часть работы самостоятельно

Для того чтобы установить колеса в сборе, достаточно домкрата и баллонного ключа. Стоимость колес в сборе выше, но за пару сезонов ваше вложение окупится.

Возможные проблемы. Отбалансировать колеса самостоятельно вы не сможете.

8. Купите подержанные шины

Главное, тщательно осмотреть покрышки и убедиться, что нет разрывов, грыж, боковых порезов и прочих повреждений.

Возможные проблемы. Вам могут всучить старые шины, выпущенные более 5 лет назад. Узнать возраст покрышки просто: на боковине обычно стоит четырехзначный номер: первые две цифры – номер партии, вторые – год производства шин.

Дата производства на шине указана двумя парами чисел. Вот эту покрышку сделали на 19-й неделе 2023 года.

9. Не менять резину

Например, если повылетали шипы, узнайте, нельзя ли в вашем случае обойтись дошиповкой. Мастера установят ремонтные шипы взамен выпавших, сломанных или изношенных заводских. За один шип берут 20-25 рублей.

Возможные проблемы. Не пользуйтесь услугами непроверенных мастерских. Шипы будут служить не хуже заводских, только если монтаж был выполнен правильно.

Как сэкономить в будущем?

1. Не покупайте в начале сезона

В последнее время продажи шин выросли более чем на четверть – автолюбители активно раскупают покрышки, опасаясь, что цены будут расти и дальше. И этим только подогревают рост цен.

Если есть возможность, подождите: когда ажиотаж спадет, цены на покрышки могут снизиться. По крайней мере, на самые ходовые R15–17.

Заметно выиграют сейчас те, кто предусмотрительно приобрел зимние шины с максимальными скидками в «мертвый сезон». Имеет смысл перенять опыт.

2. Регулярно изучайте результаты тестов.

Вы научитесь выбирать оптимальное для себя соотношение «цена-качество».

3. Выбирайте шины с расширенной гарантией.

Заботящиеся о своей репутации бренды заменят или бесплатно отремонтируют покрышку при проколе, порезе, разрыве или вздутии боковины. Расширенная гарантия бывает и бессрочной.

Зимние шины для кроссоверов – большой тест «За рулем»

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