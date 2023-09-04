Низкопрофильные шины на каждый день – хорошо или не очень?
Читатель «За рулем» хочет узнать:
— Есть ли какие-то плюсы у низкопрофильных шин при повседневной езде?
Ответ эксперта
Александр Виноградов. редактор:
– Чем меньше высота профиля шины при прочих равных, тем меньше у нее деформация в виражах и боковые уводы – а это положительно влияет на управляемость: автомобиль быстрее реагирует даже не незначительные подруливания, устойчивее держится на скоростной дуге. И выглядят такие колеса богаче – с «мускулистыми» колесными дисками.
Но далеко не каждый водитель оценит разницу в поведении на разных шинах. А вот минусы заметит каждый.
Во-первых, низкопрофильная шина намного жестче – чувствуешь каждую неровность.
А во-вторых, повредить такую шину на плохой дороге проще простого – причем не только шину (на пробой), но и колесо.
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