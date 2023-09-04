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Низкопрофильные шины на каждый день – хорошо или не очень?

Управляемость автомобиля улучшится. Но недостатки могут перевесить достоинства.

Читатель «За рулем» хочет узнать:

Есть ли какие-то плюсы у низкопрофильных шин при повседневной езде?

Ответ эксперта

Александр Виноградов. редактор:

– Чем меньше высота профиля шины при прочих равных, тем меньше у нее деформация в виражах и боковые уводы – а это положительно влияет на управляемость: автомобиль быстрее реагирует даже не незначительные подруливания, устойчивее держится на скоростной дуге. И выглядят такие колеса богаче – с «мускулистыми» колесными дисками.

Но далеко не каждый водитель оценит разницу в поведении на разных шинах. А вот минусы заметит каждый.

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Шины по размеру: зачем переплачивать за низкий профиль?

Во-первых, низкопрофильная шина намного жестче – чувствуешь каждую неровность.

А во-вторых, повредить такую шину на плохой дороге проще простого – причем не только шину (на пробой), но и колесо.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • Как влияет температура асфальта на сцепные свойства шин, рассказано тут.

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