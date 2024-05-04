Воры придумали новый необычный способ обокрасть вас на парковке: будьте бдительны!

ГИБДД предупредила водителей о новой схеме развода на парковке с помощью тряпки

Злоумышленники не дремлют и придумывают новые способы обмана. Один из них – развод с тряпкой.

Вот как это происходит. Водитель, вернувшись на парковку, садится в машину, заводит двигатель и внезапно замечает на правом зеркале висящую тряпку. Как правило, люди, желая избавиться от непонятного предмета, выходят из автомобиля. Но этого и ждут мошенники.

Выходя из авто, водитель, скорее всего, не глушит мотор и не закрывает двери. Именно в этот момент воры вытаскивают из салона ценные вещи, сумку с телефоном, документами и кошельком. Если ключи остались в замке зажигания, автомобиль могут и вовсе угнать.

Эксперты ГИБДД предупреждают: если вы обнаружите на своем автомобиле что-то подозрительное, ни в коем случае не покидайте салон. Лучше отъехать в более безопасное место и там разобраться с предметами, вызвавшими у вас подозрение.

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Источник: njcar.ru