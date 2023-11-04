Почему выполнение всех требований закона о такси приведет к разорению таксистов
Федеральный закон о такси приняли в конце прошлого года, а с 1 сентября основные его положения вступили в силу. Главная цель – выход такси из теневого сектора и полная прозрачность бизнеса.
Для этого созданы аж три региональных реестра – служб заказа, перевозчиков и автомобилей, а над ними – федеральная информационная система (ФГИС). Учет и контроль.
Водителем такси теперь может быть только человек с надлежащим разрешением. Перевозчики обязаны обеспечить соблюдение водителями норм работы и отдыха и вести журнал регистрации заказов.
Машины такси должны иметь шашечки на бортах, опознавательный фонарь и определенную окраску кузова, если таковая утверждена в регионе. Передача разрешений запрещена. Предписаны жесткие тарифы, кои нельзя произвольно менять в зависимости от погодных и дорожных условий, ссылаясь на «повышенный спрос».
Отлично всё продумано – но система не сработала.
Лазейка в Законе о такси?
Главная причина сбоя – огромный объем необходимых процедур вызывает отторжение у тех, кто намерен работать таксистом. Тем, кто в такси только подрабатывает, заниматься этим тем более не с руки.
Для них и всех, кто не успел или не захотел получить разрешение (и перекрасить машину), с 1 сентября изобрели новую форму работы. Вернее, просто вспомнили, что в Гражданском кодексе РФ есть глава 40 «Перевозки», позволяющая «аренду автомобиля с водителем» (наряду с оговоренным в законе фрахтованием). Формально это не такси и потому не подпадает под Закон о такси: водители без разрешения, автомобили без шашечек и вольные тарифы.
В общем, при выборе услуги внимательнее читайте сайты и приложения агрегаторов. Многие наряду с привычным такси предлагают аренду машины с водителем. И стоить это может дешевле.
Реальная ситуация на рынке такси в РФ
В октябре в Сочи прошла конференция TAXI‑2023. Перевозчики и агрегаторы одобрили долгожданную легализацию и обсудили, как не разориться, выполняя новый закон.
- Признали, что в регионах 70–80% водителей по-прежнему не имеют разрешений, не оформлены ни в таксопарках, ни как индивидуальные предприниматели (ИП) или самозанятые. Власти понимают сложность ситуации и не спешат с репрессиями.
- Помянули непомерно дорогое ОСАГО. Вспомнили, что в 2024 году обязательным для такси станет ОСГОП – страхование ответственности перевозчика. Проблему выдачи путевых листов надеются одолеть с помощью телемедицинских технологий, когда предрейсовые медосмотры проходят… удаленно.
- Пришли к выводу, что на фоне закона, удорожания автомобилей и топлива единственный выход – повышение тарифов. Оное повсеместно и произошло.
- Постановили: слабые компании умрут, сильные выживут. На момент конференции во ФГИС числились 64,4 тысячи перевозчиков, 617 служб заказа, 319,6 тысячи машин такси. Сколько останется через год? Посмотрим.
Как готовят водителей
Планку требований к водителям такси закон немного повысил, но всё равно она осталась около плинтуса. Медсправки и трех лет владения правами категории B (не стажа вождения!) вполне достаточно. Аттестация на знание территории и важных объектов прописана, но пока ни один регион такого знания не требует. Умеет человек водить машину или нет, знает ли ПДД – интересует ответственных перевозчиков, но далеко не всех.
С некоторых пор именно для водителей такси не требуется никакой специальной подготовки. Вообще. Для сравнения: курс обучения водителя трамвая занимает около четырех месяцев, включая практику и экзамены. Трамвай, как мы знаем, ездит только по рельсам, маршруты – стандартные. В целом работа выглядит не сложнее, чем в такси. А подготовка намного серьезнее!
Всё основано на приказе Минтранса от 2020 года о «Профессиональных и квалификационных требованиях» в сфере перевозок. В нём оговорен минимальный водительский стаж для такси – три года. Есть изрядный список того, что должен знать и уметь водитель. Но: «требования к уровню профессионального образования и стажу (опыту) работы не предъявляются».
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