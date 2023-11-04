Почему выполнение всех требований закона о такси приведет к разорению таксистов

«За рулем» изучил Федеральный закон о такси, который заработал с 1 сентября

Федеральный закон о такси приняли в конце прошлого года, а с 1 сентября основные его положения вступили в силу. Главная цель – выход такси из теневого сектора и полная прозрачность бизнеса.

Для этого созданы аж три региональных реестра – служб заказа, перевозчиков и автомобилей, а над ними – федеральная информационная система (ФГИС). Учет и контроль.

Водителем такси теперь может быть только человек с надлежащим разрешением. Перевозчики обязаны обеспечить соблюдение водителями норм работы и отдыха и вести журнал регистрации заказов.

Машины такси должны иметь шашечки на бортах, опознавательный фонарь и определенную окраску кузова, если таковая утверждена в регионе. Передача разрешений запрещена. Предписаны жесткие тарифы, кои нельзя произвольно менять в зависимости от погодных и дорожных условий, ссылаясь на «повышенный спрос».

Отлично всё продумано – но система не сработала.

Лазейка в Законе о такси?

Главная причина сбоя – огромный объем необходимых процедур вызывает отторжение у тех, кто намерен работать таксистом. Тем, кто в такси только подрабатывает, заниматься этим тем более не с руки.

Для них и всех, кто не успел или не захотел получить разрешение (и перекрасить машину), с 1 сентября изобрели новую форму работы. Вернее, просто вспомнили, что в Гражданском кодексе РФ есть глава 40 «Перевозки», позволяющая «аренду автомобиля с водителем» (наряду с оговоренным в законе фрахтованием). Формально это не такси и потому не подпадает под Закон о такси: водители без разрешения, автомобили без шашечек и вольные тарифы.

В общем, при выборе услуги внимательнее читайте сайты и приложения агрегаторов. Многие наряду с привычным такси предлагают аренду машины с водителем. И стоить это может дешевле.

Реальная ситуация на рынке такси в РФ

В октябре в Сочи прошла конференция TAXI‑2023. Перевозчики и агрегаторы одобрили долгожданную легализацию и обсудили, как не разориться, выполняя новый закон.

Признали, что в регионах 70–80% водителей по-прежнему не имеют разрешений, не оформлены ни в таксопарках, ни как индивидуальные предприниматели (ИП) или самозанятые. Власти понимают сложность ситуации и не спешат с репрессиями.

Помянули непомерно дорогое ОСАГО. Вспомнили, что в 2024 году обязательным для такси станет ОСГОП – страхование ответственности перевозчика. Проблему выдачи путевых листов надеются одолеть с помощью телемедицинских технологий, когда предрейсовые медосмотры проходят… удаленно.

Пришли к выводу, что на фоне закона, удорожания автомобилей и топлива единственный выход – повышение тарифов. Оное повсеместно и произошло.

Постановили: слабые компании умрут, сильные выживут. На момент конференции во ФГИС числились 64,4 тысячи перевозчиков, 617 служб заказа, 319,6 тысячи машин такси. Сколько останется через год? ­Посмотрим.

Как готовят водителей

Планку требований к водителям такси закон немного повысил, но всё равно она осталась около плинтуса. Медсправки и трех лет владения правами категории B (не стажа вождения!) вполне достаточно. Аттестация на знание территории и важных объектов прописана, но пока ни один регион такого знания не требует. Умеет человек водить машину или нет, знает ли ПДД – интересует ответственных перевозчиков, но далеко не всех.

С некоторых пор именно для водителей такси не требуется никакой специальной подготовки. Вообще. Для сравнения: курс обучения водителя трамвая занимает около четырех месяцев, включая практику и экзамены. Трамвай, как мы знаем, ездит только по рельсам, маршруты – стандартные. В целом работа выглядит не сложнее, чем в такси. А подготовка намного серьезнее!

Всё основано на приказе Минтранса от 2020 года о «Профессиональных и квалификационных требованиях» в сфере перевозок. В нём оговорен минимальный водительский стаж для такси – три года. Есть изрядный список того, что должен знать и уметь водитель. Но: «требования к уровню профессионального образования и стажу (опыту) работы не предъявляются».

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