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Дефицит водителей и машин: блогер-таксист объяснил причину роста цен на перевозки

Блогер-таксист спрогнозировал трехкратный рост цен на такси перед Новым годом

К концу ноября спрос на такси начнет расти и достигнет максимальных значений к середине декабря, стоимость поездки увеличится примерно в три раза. Такой прогноз озвучил таксист-блогер Егор Рябков в интервью НСН.

В России на рынке такси катастрофически не хватает водителей и машин экономкласса. Если говорить о регионах, то там отток кадров достиг 30%, в Москве он составляет 15%. Этот фактор уже спровоцировал повышение стоимости поездки на 25-40%. Отмечается, что практически все агрегаторы испытывают дефицит водителей такси.

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По словам Рябкова, это локальная проблема, не только у «Яндекс Такси». Дело в том, что после 12-летнего затишья решили сделать рынок такси «прозрачным». Под новые требования не все успели подстроиться, подчеркивает собеседник.

«Надо понимать, что сейчас дефицит на фоне сниженного спроса. Октябрь-ноябрь являются месяцами, когда спрос не велик. К концу ноября спрос начнет расти, пика он достигнет в середине декабря. Тогда уже будет двух-трехкратный рост стоимости», — предположил блогер.

Рябков уточнил, что китайские машины работают нормально, но стоят они крайне дорого, из-за чего машины меняются редко. Раньше владельцы таксопарков оперативно меняли битые машины. Но цена вопроса для машин экономкласса была в пределах миллиона рублей. А сейчас это 2,1-2,2 млн рублей, поэтому машины меняются крайне редко, объясняет собеседник. «Пока донашивают то, что есть», резюмировал Рябков.

Напомним, с 1 сентября 2023 года вступил в силу закон об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Это значит, что все водители такси должны иметь разрешение на работу. В законе отдельно прописано, что в случае неуплаты трех и больше штрафов за нарушение ПДД, водителя такси не допустят к работе.

Источник: nsn.fm

Фото: Unsplash

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