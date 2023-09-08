Снова штраф за среднюю скорость: 3 нерешенных проблемы

Минтранс подготовил поправки к ПДД, в которых официально закрепляется термин «средняя скорость движения транспортного средства».

За нарушение «средней скорости» водителей уже штрафовали, однако в 2021 году перестали. Что нас ждет и устранены ли все препятствия на пути возрождения штрафов за среднюю скорость?

Я не видел ни одного научного исследования, в котором анализируется эффект камер, измеряющих среднюю скорость движения на конкретном участке дороги. Был эффект? Не было его? Сколько штрафов выписано и сколько ДТП произошло? А сколько не произошло? Неизвестно.

Вот три наиболее часто встречающихся проблемы, связанные с методикой измерения средней скорости движения на протяженном участке дороги.

Проблема 1. Подсудность

Среднюю скорость движения измеряют две камеры, а не одна. Эти камеры удалены друг от друга и, соответственно, имеют разные адреса установки. А обжалование штрафа, если вы не согласны с наказанием, происходит по конкретному адресу нарушения. Непонятно, где нарушил водитель – по месту установки первой камеры, по месту установки второй камеры или где-то посередине. Это делает невозможным точное определение суда, в который подавать жалобу. Нарушение конституционных прав, а это не шутки.

В предлагаемых Минтрансом изменениях уточняется, что местом нарушения считается адрес установки второй камеры. Однако многие юристы критикуют подобную логику, справедливо указывая, что водитель может проезжать вторую камеру без нарушения скоростного режима, а нарушение уже есть – где-то раньше. Как выйти из этого правового лабиринта, пока не знает никто.

Проблема 2. Как обжаловать?

Однажды я попал на штраф с камер за среднюю скорость на трассе М-4 «Дон». К сожалению, о штрафе я узнал поздно, когда видео с видеорегистратора уже затерлось новыми записями. Точно помню, что ехал небыстро. Но доказательства не сохранились, поэтому пришлось платить.

И все-таки, как водитель сможет доказать, что часы на обеих камерах сбились и показывали разное время? Поскольку у нас сейчас происходят разные сбои систем спутниковой навигации, а точное время часто узнают именно от спутников, такой сценарий не является совсем уж невероятным. Как после получения штрафного постановления убедиться, что часы на этих камерах были точно синхронизированы?

Сейчас – никак. Часы в двух камерах никак не задублированы. А в идеале за точность измерения времени и синхронизации должно отвечать специализированное программное и аппаратное обеспечение, на каждой камере должно быть как минимум два источника точного времени (сервер и спутник), а сами камеры, работающие в паре, должны достаточно часто в онлайне «сверять часы».

Если часы показывают разное время, это сбой и фиксация нарушений ПДД должна останавливаться. Насколько я знаю, таких камер пока не существует.

Самое неприятное в том, что эта информация о синхронизации времени между камерами постфактум недоступна. Нет доступных логов, в которые можно было бы посмотреть и быстро определить, ошиблась камера или нет. Нет доступных методик проверки достоверности штрафов за среднюю скорость от производителей камер и ПО. За все возможные ошибки ответит водитель. Несправедливо.

Проблема 3. Куда ставить?

Страшный сон водителя – «ремонт» дороги на протяжении 30 километров и ограничение скорости 40 км/ч (во имя безопасности, конечно). Плюс камеры, измеряющие среднюю скорость на всем этом участке.

Где допустимо устанавливать такие камеры, в поправках Минтранса не говорится. И это открывает огромные возможности по их установке в местах, где скорость движения 20 км/ч, 10 км/ч и даже 5 км/ч.

В то же время наиболее эффективно такие камеры показали себя на загородных трассах, где приводили к эффекту так называемого «ламинарного» движения, когда весь поток движется примерно с одной скоростью, что исключает маневрирования и резко снижает вероятность аварий. Будут ли так использовать камеры на среднюю скорость при наличии соблазна устанавливать их в более «хлебных» местах при отсутствии законодательных ­ограничений?

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Это далеко не все проблемы, которые были выявлены за годы измерения «средней» скорости. Возможно, эти проблемы решаемы, и, при должном подходе, как техническом, так и юридическом, такие камеры могут сделать движение более безопасным и комфортным, особенно на загородных трассах. Но все-таки лучше не наступать на те же грабли дважды.

Кто не боится камер на дорогах? Об этом рассказано тут.