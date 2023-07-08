Кто не боится камер на дорогах?

Статистика нарушений ПДД однозначно указывает на слабую дисциплину водителей.

Число камер планомерно растет, потому логично увеличивается и число выявленных нарушений в сфере безопасности движения: пять лет назад было 131 млн штрафных постановлений, в 2022 году – 204,1 млн.

Количество стационарных комплексов фотовидеофиксации (ФВФ) за год увеличилось до 23,8 тысяч (+21,1%), передвижных стало меньше на 5,7% – 3,2 тысячи. Камеры зафиксировали 90% всех нарушений. Абсолютное их большинство (72,7%) заточено на замер скорости.

Прирастают также автопарк и водители. В 2022 году на учете стояло 60,45 млн транспортных средств, из них 50,61 млн – легковушки (годовой прирост 305 тысяч). Выходит в среднем почти по четыре зафиксированных нарушения на каждую машину в год. Впрочем, некоторые водители получают квитанции десятками.

Какие нарушения фиксируют камеры

Излюбленным нарушением россиян было и остается превышение скорости: более 150 млн раз зафиксировано только в 2022 году. Чаще всего – на 20–40 км/ч (95,3% от всех случаев превышения). На диапазон 40–60 км/ч пришлось около 3% нарушений.

Этому нет рациональных объяснений. Ведь все водители прекрасно знают, что дороги утыканы камерами. Многие знают даже их расположение на типовых маршрутах. Многие пользуются подсказками навигаторов и радар-детекторов. И ничего не помогает!

Заметим, что камеры не фиксируют превышения менее 19 км/ч, хотя 5 или 15 км/ч –это тоже превышение. Число таких «незначительных» превышений, очевидно, не поддается счету.

Неоправданной спешкой во многих случаях объясняется и второй по значимости вид нарушений, снятых камерами, – несоблюдение требований дорожных знаков и разметки. Главным образом (6%) – поворот налево и разворот в запрещенных местах.

А что – инспекторы

Сотрудники Госавтоинспекции пресекают, в основном, те нарушения, которые не умеют отлавливать камеры. Скоростью практически перестали заниматься, с июля прошлого года упразднены «ручные» измерители.

ДПС активно выявляет пьяных, поймали в прошлом году 478 тысяч человек (многих – «благодаря» факту участия в ДТП). Но «любимые» нарушения – управление транспортным средством с неисправностями (тонировка и неработающие фары в их числе) и неиспользование ремня безопасности или мотошлема. Также именно инспекторы пока что ловят водителей без ОСАГО, но это нарушение чисто дисциплинарное, на безопасность движения как таковую прямого влияния не имеет.

Насколько эффективен труд камер и инспекторов? Несколько лет подряд снижается число ДТП с пострадавшими, число погибших, и даже число выявленных нетрезвых водителей. Хорошо бы еще снизить число штрафов. Но это во многом зависит и от нас самих.

Использованы материалы Научного центра БДД МВД РФ.

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Фото: АГН «Москва»