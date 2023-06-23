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Водителей, которые попались в нетрезвом виде, не допустят до экзаменов на права

Госдума приняла соответствующе поправки во втором чтении.

За РулемНетрезвых водителей на дорогах стало меньше

Речь идет о тех водителях, которые попались в нетрезвом виде за рулем и без прав. Прав их лишить нельзя - у них их нет. Сейчас их можно посадить под арест на 10–15 суток, либо оштрафовать тех, кого нельзя арестовывать, на 30 тысяч рублей.

Однако сразу по выходе из-под ареста закон не запрещает пойти и получить права, если до этого прошли обучение и сдали экзамены. Как и водителям, у которых истек срок действия прав, – они тоже считаются «бесправными».

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За управление в нетрезвом виде им также грозит до 15 суток ареста без лишения прав. И по новому закону они также не смогут прийти и получить права на следующий день после отбывания срока наказания.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, человек считается подвергнутым наказанию в течение года после исполнения наказания. То есть после отбытия ареста такой водитель не сможет ни получить новые права, ни сдать экзамен на водительское удостоверение.

Поправки вступят в силу 1 апреля 2024 года.

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Источник: «Российская газета»

Фото: Unsplash, «За рулем»

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За РулемАлексеева Елена
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