Задержан инструктор по вождению, проводивший занятие в пьяном виде

Он сообщил, что выпитый накануне самогон вынудил его опохмелиться.

Нетрезвый инструктор по вождению попался полиции в городе Тайшет Иркутской области. Источник сообщает, что полиции «стало известно о пьяном инструкторе», – вероятно, о вопиющем нарушении в полицию сообщил кто-то, знакомый с ситуацией.

Полицейские установили местонахождение инструктора, который в этот момент проводил занятие с клиентом одной из городских автошкол.

Мужчине предложили пройти тест на алкоголь, и освидетельствование показало состояние опьянения у «учителя». Инспекторы отстранили мужчину от управления (в учебном авто на пассажирском месте находятся дублирующие педали) и передали машину автошколе.

Теперь предстоит проверка учебного заведения на предмет того, как нетрезвый инструктор оказался на занятии с курсантом. Сам он пояснил, что накануне употреблял самогон, а на занятии почувствовал себя плохо и «решил похмелиться».

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK