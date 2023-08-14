В России предложили создать цифровой сервис для отмены штрафов с камер

Ярослав Нилов: дорожные знаки и камеры должны быть под народным контролем

На базе госуслуг необходимо создать цифровой сервис, который позволит гражданам контролировать установку дорожных камер и знаков. Через этот же ресурс у водителей будет возможность оспорить онлайн неправомерно начисленные штрафы, считает депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов.

Свои предложения парламентарий уже направил в адрес вице-премьера Марата Хуснуллина. Он напомнил, что с 1 сентября 2024 года федеральный закон начнет регулировать правила установки камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. При этом многие из более чем 30 тыс. камер работают некорректно.

В частности, не всегда стоят предупреждающие знаки, временные знаки ограничения скорости могут не соответствовать реальной дорожной ситуации, встречаются случаи злоупотреблений установкой временных знаков.

У российских водителей, по мнению Нилова, должны быть реальные механизмы оспорить как сомнительные ограничения, так и неправомерные штрафы.

«Одним из оптимальных вариантов решения представляется разработка и запуск соответствующего цифрового сервиса, который начнет действовать к моменту вступления в силу указанного Федерального закона (к 1 сентября 2024 года)», — отметил в обращении парламентарий.

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Источник: Telegram-канал Ярослава Нилова

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