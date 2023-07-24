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Частные камеры уберут с российских дорогЧастные камеры уберут с российских дорог
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Частные камеры уберут с российских дорог

По мнению законодателей, право штрафовать водителей должно быть только у государства.

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Госдума рассмотрит законопроект, который отменяет штрафы с частных дорожных камер. В подготовленном законопроекте отмечается, что для доказательств нарушений на дорогах следует учитывать данные только с камер, принадлежащих госструктурам.

Государство также должно определять, где именно устанавливать комплексы фотовидеофиксации и каким требованиям они должны соответствовать.

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«Задачи по обеспечению безопасности на дорогах давно вытеснил коммерческий интерес. Беспредел с дорожными камерами давно пора заканчивать! Заниматься фиксацией правонарушений и наказывать за них - задача государства, а не бизнеса», - отметил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Он заявил, что частный инвестор может получать до 8 млн рублей в день от использования камер. При этом часто они используют различные методы для увеличения доходности. К примеру, камеры устанавливают в наиболее «хлебных» местах, а не на участках с высокой аварийностью. Или же комплексы размещают заведомо неверно, чтобы на штрафы «попадало» как можно больше автомобилистов, добавил Нилов.

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Источник: Ura.ru

Фото: За рулем

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