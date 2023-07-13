Водителей не оштрафуют, если на дороге не было обозначения камеры

Правда, произойдет это не раньше 2024 года.

Если перед камерой, которая зафиксировала нарушение ПДД, не было предупреждающего знака, то выписанный штраф должен быть аннулирован. Письмо с соответствующим предложением депутат Госдумы Антон Ткачев направил в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина. В первую очередь речь идет о необходимости установки предупреждающего знака перед каждым передвижным комплексом фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Сейчас, по данным ГИБДД, в России насчитывается 24 тыс. стационарных и более трех тысяч передвижных камер. В большинстве своем перед стационарными камерами знаки размещены, чего нельзя сказать про передвижные.

Для того чтобы появилась реальная база для аннулирования штрафов, полученных с камер, не обозначенных знаками, надо, чтобы вступил в силу соответствующий закон и были приняты необходимые поправки в КоАП.

Напомним, уже с 1 сентября 2024 года вступят в силу поправки в законодательство, которые положат конец беспределу с установкой камер.

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Источник: Российская газета

Фото: Depositphotos