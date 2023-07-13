Водителей не оштрафуют, если на дороге не было обозначения камеры

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Если перед камерой, которая зафиксировала нарушение ПДД, не было предупреждающего знака, то выписанный штраф должен быть аннулирован. Письмо с соответствующим предложением депутат Госдумы Антон Ткачев направил в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина. В первую очередь речь идет о необходимости установки предупреждающего знака перед каждым передвижным комплексом фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Сейчас, по данным ГИБДД, в России насчитывается 24 тыс. стационарных и более трех тысяч передвижных камер. В большинстве своем перед стационарными камерами знаки размещены, чего нельзя сказать про передвижные.

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Для того чтобы появилась реальная база для аннулирования штрафов, полученных с камер, не обозначенных знаками, надо, чтобы вступил в силу соответствующий закон и были приняты необходимые поправки в КоАП.

Напомним, уже с 1 сентября 2024 года вступят в силу поправки в законодательство, которые положат конец беспределу с установкой камер.

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Источник: Российская газета

Фото: Depositphotos

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