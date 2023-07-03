#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоПро маслоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как получить возмещение по ОСАГО — личный опытКак получить возмещение по ОСАГО — личный опыт
Эксперт «За рулем» проанализировал пять случаев...
Для автомобилистов, хлопающих дверями, ввели штрафДля автомобилистов, хлопающих дверями, ввели штраф
Власти немецкого города обеспокоились покоем...
В Подмосковье готовятся к введению платных парковокВ Подмосковье готовятся к введению платных парковок
Во всяком случае, электромобилям уже разрешили...

Для автомобилистов, хлопающих дверями, ввели штраф

Власти немецкого города обеспокоились покоем граждан.

За Рулем5 наивных мифов о ГБО — вы тоже в это верили?

Работающие без необходимости двигатели авто, слишком громкое закрывание дверей машин и гаражей, а также нежелательный шум при погрузочных и разгрузочных работах – все эти нарушения теперь будут наказываться штрафом в 80 евро. Документ, регулирующий «ненужный шум от транспортных средств», был единогласно утвержден муниципалитетом Эрдманнхаузена (земля Баден-Вюртемберг).

Такой же штраф будет грозить тем, кто сигналит без необходимости, а также заводит мотоциклы и мопеды в подъездах и дворах жилых домов.

За РулемПоявился незаменимый гаджет для любителей загородного отдыхаЗа РулемМоторное масло, которое не подведет даже на бездорожьеЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!
Впрочем, местные жители, которых насчитывается всего четыре тысячи, в большинстве своем не видят необходимости в принятии такого закона. «Много шума из ничего!», «Я действительно думаю, что это смешно», «Может быть, есть районы, где есть проблемы, я не знаю», – комментируют принятый документ горожане.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: SWR

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0