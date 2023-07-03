Для автомобилистов, хлопающих дверями, ввели штраф

Власти немецкого города обеспокоились покоем граждан.

Работающие без необходимости двигатели авто, слишком громкое закрывание дверей машин и гаражей, а также нежелательный шум при погрузочных и разгрузочных работах – все эти нарушения теперь будут наказываться штрафом в 80 евро. Документ, регулирующий «ненужный шум от транспортных средств», был единогласно утвержден муниципалитетом Эрдманнхаузена (земля Баден-Вюртемберг).

Такой же штраф будет грозить тем, кто сигналит без необходимости, а также заводит мотоциклы и мопеды в подъездах и дворах жилых домов.

Впрочем, местные жители, которых насчитывается всего четыре тысячи, в большинстве своем не видят необходимости в принятии такого закона. «Много шума из ничего!», «Я действительно думаю, что это смешно», «Может быть, есть районы, где есть проблемы, я не знаю», – комментируют принятый документ горожане.

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Источник: SWR

Фото: Unsplash