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Размер штрафа за неоплату проезда по платным дорогам ограничили

Выше установленных Минтрансом норм операторы поднять эту сумму не смогут.

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Региональным властям передадут полномочия по определению размера штрафа за неоплаченный проезд по местным платным дорогам. Сборы от этих штрафов будут поступать в местные бюджеты, что вызвало разговоры о том, что регионы не преминут этим воспользоваться и увеличить их.

Но Минтранс поставил точку в этом вопросе: региональные власти не смогут установить штраф за проезд по платной трассе без оплаты выше 1500 рублей для легковых и 5000 рублей для грузовых авто. При этом, если в течение 20 дней после получения штрафа оплатить долг, штраф отменяется.

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После принятия закона отдельный вид штрафа будет введен для пользователей Московского скоростного диаметра, обхода Хабаровска, строящихся Мытищинской хорды и Южно-Лыткаринской автодороги в Подмосковье, четырех участков в Псковской области, Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге.

Источник: КоммерсантЪ

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