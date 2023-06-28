Размер штрафа за неоплату проезда по платным дорогам ограничили

Выше установленных Минтрансом норм операторы поднять эту сумму не смогут.

Региональным властям передадут полномочия по определению размера штрафа за неоплаченный проезд по местным платным дорогам. Сборы от этих штрафов будут поступать в местные бюджеты, что вызвало разговоры о том, что регионы не преминут этим воспользоваться и увеличить их.

Но Минтранс поставил точку в этом вопросе: региональные власти не смогут установить штраф за проезд по платной трассе без оплаты выше 1500 рублей для легковых и 5000 рублей для грузовых авто. При этом, если в течение 20 дней после получения штрафа оплатить долг, штраф отменяется.

После принятия закона отдельный вид штрафа будет введен для пользователей Московского скоростного диаметра, обхода Хабаровска, строящихся Мытищинской хорды и Южно-Лыткаринской автодороги в Подмосковье, четырех участков в Псковской области, Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге.

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Источник: КоммерсантЪ