Цены вырастут: «Автодор» пересмотрит тарифы за проезд по платным трассам
В этом году тарифы уже повышались.
Уже в июле этого года «Автодор» намерен обсудить вопрос о новых тарифах за проезд по платным трассам. Насколько именно могут вырасти цены, председатель правления компании Вячеслав Петушенко не озвучил.
В феврале 2023 года «Автодор» увеличил размер платы за проезд по реконструированным участкам действующих автотрасс с 3 до 5 рублей за километр, а по новым — до 8 рублей за километр.
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В то же время ранее в компании отмечали, что повышение будет происходить поэтапно, «с учетом баланса интересов пользователей и обеспечения финансовой устойчивости инвестиционных проектов».
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Источник: РБК
Фото: Автодор
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