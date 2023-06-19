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Цены вырастут: «Автодор» пересмотрит тарифы за проезд по платным трассамЦены вырастут: «Автодор» пересмотрит тарифы за проезд по платным трассам
В этом году тарифы уже повышались.
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Цены вырастут: «Автодор» пересмотрит тарифы за проезд по платным трассам

В этом году тарифы уже повышались.

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Уже в июле этого года «Автодор» намерен обсудить вопрос о новых тарифах за проезд по платным трассам. Насколько именно могут вырасти цены, председатель правления компании Вячеслав Петушенко не озвучил.

В феврале 2023 года «Автодор» увеличил размер платы за проезд по реконструированным участкам действующих автотрасс с 3 до 5 рублей за километр, а по новым — до 8 рублей за километр.

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В то же время ранее в компании отмечали, что повышение будет происходить поэтапно, «с учетом баланса интересов пользователей и обеспечения финансовой устойчивости инвестиционных проектов».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: РБК

Фото: Автодор

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