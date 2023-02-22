Стало известно, как будет расти стоимость проезда по платным дорогам

С 2015 по 2022 год количество проездов по платным трассам выросло в 4 раза и достигло почти 250 млн в год.

Правительство РФ вводит новые максимальные тарифы за проезд автомобилей по платным федеральным автодорогам и участкам таких дорог. В среднем тарифы увеличились в 2,6 раза.

В компании «Автодор» при этом заверили, что не планируют автоматического роста стоимости проезда.

Повышение будет происходить поэтапно, «с учетом баланса интересов пользователей и обеспечения финансовой устойчивости инвестиционных проектов», рассказали в пресс-службе госкомпании.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В то же время в «Автодоре» отметили, что с учетом проводившейся с 2016 года индексации рост максимальной планки тарифов незначительный. В компании объяснили, что в итоге пользователь платных дорог сокращает время в пути и экономит на топливе, и, таким образом, предельное значение тарифа соответствует средней величине экономии.

Так, благодаря автодороге М-11 время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократилось с 10 до 6 часов, из Москвы в Новороссийск по трассе М-4 можно добраться за 11 часов вместо 17, путь из Москвы до Казани после ввода трассы М-12 сократится вдвое — с 13 до 6,5 часов.

«За рулем» можно читать в Телеграм .

Источник: ТАСС

Фото: АГН «Москва»