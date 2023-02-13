Движение по скоростной магистрали Москва-Казань откроют до конца года

Автомобили по трассе поедут раньше запланированного.

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До конца 2023 года должны открыть для транспорта магистраль, соединяющую Москву с Казанью.

На строительство трассы М-12 Правительство России дополнительно выделит из резервного фонда 30 млрд рублей, что позволит закончить работы раньше планируемого срока.

Новые магистрали через всю страну станут способствовать росту экономики регионов и повышению качества жизни миллионов наших граждан», — отметил премьер-министр Правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Выделение дополнительного финансирования позволит досрочно ввести в эксплуатацию участок в Московской области. Его протяженность составит 42,5 км.

Платная трасса М-12 пройдет от Москвы до Казани, а в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени. Длина строящегося участка составляет 811 километров. После ее открытия добраться от Москвы до Казани можно будет за 6,5 часов.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Минтранс России

Фото: Станислав Красильников/ТАСС