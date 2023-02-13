Движение по скоростной магистрали Москва-Казань откроют до конца года

До конца 2023 года должны открыть для транспорта магистраль, соединяющую Москву с Казанью.
На строительство трассы М-12 Правительство России дополнительно выделит из резервного фонда 30 млрд рублей, что позволит закончить работы раньше планируемого срока.
Новые магистрали через всю страну станут способствовать росту экономики регионов и повышению качества жизни миллионов наших граждан», — отметил премьер-министр Правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Выделение дополнительного финансирования позволит досрочно ввести в эксплуатацию участок в Московской области. Его протяженность составит 42,5 км.
Платная трасса М-12 пройдет от Москвы до Казани, а в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени. Длина строящегося участка составляет 811 километров. После ее открытия добраться от Москвы до Казани можно будет за 6,5 часов.
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Источник: Минтранс России
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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