1200 км асфальта: какие трассы откроют в 2023 году

В минувшем году построено и реконструировано свыше 1200 км дорог — самый высокий показатель за несколько последних десятилетий. Новый год обещает стать не менее успешным.

Самые громкие проекты 2022 года: открытие первого этапа магистрали М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань», достройка Северо-Восточной хорды в столице, завершение строительства Южного обхода Екатеринбурга и Северного обхода Анапы, возведение нового моста в Череповце.

Нынешние планы, пожалуй, даже более амбициозные.

Дороги столичные

Материалы по теме Трасса М-12 Москва-Казань: тариф 8 рублей за километр

К Северо-Восточной хорде (протяженность 40 км) присоединится Юго-Восточная (28 км).

Оба этих объекта сольют воедино и образуют Московский скоростной диаметр — это будет крупнейшая городская трасса, в местах пролегания которой проживает около 2,5 млн человек.

Для жителей Москвы и области проезд по ней оставят бесплатным, а приезжим придется заплатить 950 рублей.

Сделано это для того, чтобы сократить количество транзитного транспорта.

Завершается строительство продолжения Южной рокады: к уже введенным в эксплуатацию 32 км добавится еще 8 км. Трасса завершится крупной развязкой улицы Верхние Поля с МКАД. Вдоль этой дороги проживает 2,7 млн человек. Делать проезд платным не планируется.

А вот Северный дублер Кутузовского проспекта будет платным как для москвичей, так и для гостей столицы. Эта вылетная магистраль станет продолжением «платника» Северный обход Одинцово и дойдет до делового центра «Москва-Сити».

Из возведенных 11 км около трети придется на путепроводы и эстакады. Этой трассой завершится формирование дорожного каркаса столицы. Дальше вместо грандиозных дорожных строек власти сосредоточатся на возведении всевозможных перемычек, которые помогут улучшить связность дорог.

Северный дублер Кутузовского проспекта.

Региональные гиганты

Важнейшим объектом дорожного строительства является трасса М-12. В 2023 году ее планируют открыть на протяжении от Москвы до Казани, что позволит сократить время движения между городами до шести часов. Параллельно с этим участком ведутся работы по направлению к Екатеринбургу и Тюмени — к ним трасса придет в 2024-м.

Трасса М-12

Масштабная реконструкция трассы М-4 «Дон» близится к завершению. Уже летом откроется 67-километровый обход Аксая, что под Ростовом-на-Дону. Ну а финальным аккордом станет окончание строительства дальнего Западного обхода Краснодара протяженностью 51 км. Новый участок проложен в обход населенных пунктов и существенно сэкономит времени в пути к побережью Черного моря, а также сократит количество пробок в столице Кубани.

Трасса М-5 «Урал» тоже планомерно обновляется. Самый пробочный участок находится в Московской области. Сейчас на участке с 19-го по 37-й км ведется активное строительство обхода поселка Октябрьского. Дорога будет широкой (восемь полос) и быстрой (скорость движения планируют увеличить).

Важным этапом реконструкции М-5 станет и открытие обхода Спасска в Пензенской области. Длина участка составляет 21 км, на всем протяжении он будет четырехполосным. Планируется расширение нескольких участков в Челябинской области и Башкортостане.

Самым грандиозным объектом в этом направлении является строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Общая протяженность трассы — 99 км! Дорога строится на принципах государственно-частного партнерства, что означает: проезд по ней будет платным.

На всем протяжении она будет иметь не менее четырех полос, расчетная скорость движения — 120 км/ч. По первоначальному плану обход Тольятти рассчитывали завершить в 2024 году. Однако строители работают с опережением графика и обещают сдать объект в конце 2023-го.

Обход Тольятти с мостом через Волгу.

По плану в 2023 году должны сдать реконструированный участок 100–122 км трассы «Скандинавия» (Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндией). Вместо двух полос станет шесть.

Локальные стройки

Материалы по теме Сколько теперь стоит автопутешествие к морю

Высокий темп набрало возведение Южного обхода Арзамаса — к середине года его уже могут сдать в эксплуатацию. Длина трассы составит 9,4 км. Объездная дорога избавит город от транзитного транспорта и даст мощный толчок развитию туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров».

Ожидается окончание строительства Восточно-объездной дороги в Мурманске. Первые 14 км сдали в 2016 году — к 100-летнему юбилею города. Сейчас доделывают последний, 5-километровый участок.

Проезжую часть расширят до четырех полос, а встречные потоки разделят полосой шириной 3 м. Извилистые отрезки спрямят, а в низинах устроят насыпи высотой от 1,5 до 6 м. Из-за скалистого грунта реконструкция идет трудно — приходится проводить буровзрывные работы с перекрытием движения.

Важный дорожный проект завершается в Новосибирске — достраивают четвертый по счету мост через Обь. Он позволит разгрузить центральные улицы города. Параллельно возводятся подходы к мосту: две крупные транспортные развязки и путепроводы тоннельного типа.

Кто в отстающих?

Никак не может развернуться на полную катушку строительство моста в Якутске.

Буксует (на стадии проекта — не получается согласовать) дублер Щелковского шоссе в Московской области.

До сих пор не приступили к возведению последнего этапа объездной Пскова и Кирова.

Но есть шансы, что в новом году эти объекты сдвинутся с мертвой точки. И через пару-тройку лет мы напишем о них как о завершенном строительстве.

С проектом еще одной дороги вдоль Черного моря можно ознакомиться здесь.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .