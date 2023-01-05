1200 км асфальта: какие трассы откроют в 2023 году — журнал За рулем

1200 км асфальта: какие трассы откроют в 2023 году

В минувшем году построено и реконструировано свыше 1200 км дорог — самый высокий показатель за несколько последних десятилетий. Новый год обещает стать не менее успешным.

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Самые громкие проекты 2022 года: открытие первого этапа магистрали М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань», достройка Северо-Восточной хорды в столице, завершение строительства Южного обхода Екатеринбурга и Северного обхода Анапы, возведение нового моста в Череповце.

Нынешние планы, пожалуй, даже более амбициозные.

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Дороги столичные

К Северо-Восточной хорде (протяженность 40 км) присоединится Юго-Восточная (28 км).

Оба этих объекта сольют воедино и образуют Московский скоростной диаметр — это будет крупнейшая городская трасса, в местах пролегания которой проживает около 2,5 млн человек.

Для жителей Москвы и области проезд по ней оставят бесплатным, а приезжим придется заплатить 950 рублей.

Сделано это для того, чтобы сократить количество транзитного транспорта.

1200 км асфальта: какие трассы откроют в 2023 году

Завершается строительство продолжения Южной рокады: к уже введенным в эксплуатацию 32 км добавится еще 8 км. Трасса завершится крупной развязкой улицы Верхние Поля с МКАД. Вдоль этой дороги проживает 2,7 млн человек. Делать проезд платным не планируется.

А вот Северный дублер Кутузовского проспекта будет платным как для москвичей, так и для гостей столицы. Эта вылетная магистраль станет продолжением «платника» Северный обход Одинцово и дойдет до делового центра «Москва-Сити».

Из возведенных 11 км около трети придется на путепроводы и эстакады. Этой трассой завершится формирование дорожного каркаса столицы. Дальше вместо грандиозных дорожных строек власти сосредоточатся на возведении всевозможных перемычек, которые помогут улучшить связность дорог.

1200 км асфальта: какие трассы откроют в 2023 годуСеверный дублер Кутузовского проспекта.
Северный дублер Кутузовского проспекта.

Региональные гиганты

Важнейшим объектом дорожного строительства является трасса М-12. В 2023 году ее планируют открыть на протяжении от Москвы до Казани, что позволит сократить время движения между городами до шести часов. Параллельно с этим участком ведутся работы по направлению к Екатеринбургу и Тюмени — к ним трасса придет в 2024-м.

1200 км асфальта: какие трассы откроют в 2023 годуТрасса М-12
Трасса М-12

Масштабная реконструкция трассы М-4 «Дон» близится к завершению. Уже летом откроется 67-километровый обход Аксая, что под Ростовом-на-Дону. Ну а финальным аккордом станет окончание строительства дальнего Западного обхода Краснодара протяженностью 51 км. Новый участок проложен в обход населенных пунктов и существенно сэкономит времени в пути к побережью Черного моря, а также сократит количество пробок в столице Кубани.

1200 км асфальта: какие трассы откроют в 2023 году

Трасса М-5 «Урал» тоже планомерно обновляется. Самый пробочный участок находится в Московской области. Сейчас на участке с 19-го по 37-й км ведется активное строительство обхода поселка Октябрьского. Дорога будет широкой (восемь полос) и быстрой (скорость движения планируют увеличить).

Важным этапом реконструкции М-5 станет и открытие обхода Спасска в Пензенской области. Длина участка составляет 21 км, на всем протяжении он будет четырехполосным. Планируется расширение нескольких участков в Челябинской области и Башкортостане.

1200 км асфальта: какие трассы откроют в 2023 году

Самым грандиозным объектом в этом направлении является строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Общая протяженность трассы — 99 км! Дорога строится на принципах государственно-частного партнерства, что означает: проезд по ней будет платным.

На всем протяжении она будет иметь не менее четырех полос, расчетная скорость движения — 120 км/ч. По первоначальному плану обход Тольятти рассчитывали завершить в 2024 году. Однако строители работают с опережением графика и обещают сдать объект в конце 2023-го.

1200 км асфальта: какие трассы откроют в 2023 годуОбход Тольятти с мостом через Волгу.
Обход Тольятти с мостом через Волгу.

По плану в 2023 году должны сдать реконструированный участок 100–122 км трассы «Скандинавия» (Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндией). Вместо двух полос станет шесть.

Локальные стройки

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Высокий темп набрало возведение Южного обхода Арзамаса — к середине года его уже могут сдать в эксплуатацию. Длина трассы составит 9,4 км. Объездная дорога избавит город от транзитного транспорта и даст мощный толчок развитию туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров».

Ожидается окончание строительства Восточно-объездной дороги в Мурманске. Первые 14 км сдали в 2016 году — к 100-летнему юбилею города. Сейчас доделывают последний, 5-километровый участок.

Проезжую часть расширят до четырех полос, а встречные потоки разделят полосой шириной 3 м. Извилистые отрезки спрямят, а в низинах устроят насыпи высотой от 1,5 до 6 м. Из-за скалистого грунта реконструкция идет трудно — приходится проводить буровзрывные работы с перекрытием движения.

Важный дорожный проект завершается в Новосибирске — достраивают четвертый по счету мост через Обь. Он позволит разгрузить центральные улицы города. Параллельно возводятся подходы к мосту: две крупные транспортные развязки и путепроводы тоннельного типа.

Кто в отстающих?

Никак не может развернуться на полную катушку строительство моста в Якутске.

Буксует (на стадии проекта — не получается согласовать) дублер Щелковского шоссе в Московской области.

До сих пор не приступили к возведению последнего этапа объездной Пскова и Кирова.

Но есть шансы, что в новом году эти объекты сдвинутся с мертвой точки. И через пару-тройку лет мы напишем о них как о завершенном строительстве.

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1200 км асфальта: какие трассы откроют в 2023 году

В минувшем году построено и реконструировано свыше 1200 км дорог — самый высокий показатель за несколько последних десятилетий. Новый год обещает стать не менее успешным.

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1200 км асфальта: какие трассы откроют в 2023 году

В минувшем году построено и реконструировано свыше 1200 км дорог — самый высокий показатель за несколько последних десятилетий. Новый год обещает стать не менее успешным.

1200 км асфальта: какие трассы откроют в 2023 году — фото 13813711200 км асфальта: какие трассы откроют в 2023 году — фото 13813761200 км асфальта: какие трассы откроют в 2023 году — фото 13813721200 км асфальта: какие трассы откроют в 2023 году — фото 13813681200 км асфальта: какие трассы откроют в 2023 году — фото 13813731200 км асфальта: какие трассы откроют в 2023 году — фото 13813741200 км асфальта: какие трассы откроют в 2023 году
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