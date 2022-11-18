Вдоль Черного моря построят еще одну дорогу

С инженерной точки зрения это должен быть грандиозный проект.

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В планах «Автодора» — начать в следующем году строительство платной трассы вдоль Черноморского побережья.

Ее протяженность составит 152 км — от Горячего Ключа до аэропорта Адлер. Большая часть дороги будет проходить по эстакадам и тоннелям — такова договоренность с Минприроды. Для движения предусматривается 4 полосы, а разрешенная скорость составит 100 км/ч.

Трассу построят на средства инвесторов, и, возможно, «Автодору» удастся получить деньги из госбюджета. Но пока стоимость дороги не подсчитана.

«Стоимость будет определена по итогам разработки проектно-сметной документации, когда мы проведем весь объем инженерных изысканий, — цитирует „Коммерсантъ“ слова первого замглавы госкомпании „Автодор“ Игоря Коваля.- Дорога будет строиться на деньги федерального бюджета, но мы не исключаем и привлечение средств в рамках ГЧП».

Ожидается, что время проезда по новой дороге составит до двух часов, новая дорога возьмет на себя 50% трафика с местных дорог. Первым этапом должно стать строительство обхода Адлера протяженностью 7,8 км.

Мнение эксперта

главный редактор «За рулем»:

— «Автодор» планирует построить новую платную дорогу — дублер трассы А-147. Сейчас на дорогу от Джубги до Сочи уходит шесть часов. Таксисты, если долетают за пять, считают это удачей. А это всего 170 км.

Новая дорога пойдет выше — по горной гряде. Весь путь от Горячего Ключа до Сочи по новой трассе — это всего 152 км и полтора-два часа в пути.

Хороший проект. Осталось только денег найти — их не нашли даже во время подготовки Олимпиады 2014.

Строительство, которое начнется в конце 2023 года, должно завершиться в 2026 году.

Чем оказалась доработанная коробка АВТОВАЗа — главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков указал на один интересный факт.

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Фото: Telegram-канал Максима Кадакова, Vitaliy Gavrushchenko / Unsplash, «За рулем»