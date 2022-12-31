Заработал сайт Московского скоростного диаметра — журнал За рулем

Заработал сайт Московского скоростного диаметра

На нем уже сейчас собрана полезная информация, а со следующего года ресурс будет особенно востребован.

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Дептранс Москвы сообщает о том, что начал работу сайт Московского скоростного диаметра. На ресурсе можно узнать о том, как работает МСД, как сформированы тарифы и какие способы оплаты доступны.

Напомним, новая бессветофорная магистраль столицы проходит от трассы М-11 «Нева» на Санкт-Петербург до М-2 «Крым» с выходом на строящуюся высокоскоростную трассу М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань». Дорога позволяет разгрузить Садовое кольцо, МКАД и Третье транспортное кольцо. На МСД 14 удобных развязок, которые улучшают транспортную доступность 48 районов столицы с населением более 4,5 миллиона человек.

Новый сайт полезен как тем, кто уже регулярно пользуется МСД, так и тем, кто планирует ездить по новой магистрали в следующем году.

Заработал сайт Московского скоростного диаметра

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Фото: Департамент транспорта Москвы

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