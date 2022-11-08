Москвичи «за»: МСД разгрузят дороги столицы

Московский скоростной диаметр — очень важный проект для города и всей московской агломерации.

Согласно сообщениям Департамента транспорта Москвы, Московский скоростной диаметр будет бесплатным для жителей Москвы и области и платным для транзитных автомобилей с номерами других регионов, которые воспользуются любым въездом на МСД и съездом с него в течение двух часов и пересекут границы ЦКАД в течение 24 часов.

Рассказывает заместитель председателя Московской городской Думы Степан Орлов:

— Москва за последние 10–12 лет совершила большой рывок в развитии транспортной инфраструктуры. Вспомните: 15 лет назад мы буквально стояли на пороге транспортного коллапса. С тех пор сделано очень многое — и в развитии городского транспорта, и в упорядочивании ситуации с парковками. Немаловажную роль в этом сыграло строительство новых крупных транспортных магистралей, которые спроектированы по последнему слову урбанистической и архитектурной науки.

По словам Орлова, даже в ряду всех крупных транспортно-инфраструктурных проектов, которые были реализованы за последние годы, МСД занимает особое место. С одной стороны, это несколько вылетных магистралей, объединенных в единую систему — после завершения проекта фактически это будет еще одно кольцо. С другой стороны, это совершенно новая система вылетных хорд и рокад.