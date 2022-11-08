Москвичи «за»: МСД разгрузят дороги столицы

Согласно сообщениям Департамента транспорта Москвы, Московский скоростной диаметр будет бесплатным для жителей Москвы и области и платным для транзитных автомобилей с номерами других регионов, которые воспользуются любым въездом на МСД и съездом с него в течение двух часов и пересекут границы ЦКАД в течение 24 часов.
Рассказывает заместитель председателя Московской городской Думы Степан Орлов:
По словам Орлова, даже в ряду всех крупных транспортно-инфраструктурных проектов, которые были реализованы за последние годы, МСД занимает особое место. С одной стороны, это несколько вылетных магистралей, объединенных в единую систему — после завершения проекта фактически это будет еще одно кольцо. С другой стороны, это совершенно новая система вылетных хорд и рокад.
Зампред Мосгордумы подчеркнул правильность решения ограничить въезд транзитного транспорта на МСД:
— Мы подробно обсуждали эту тему за круглым столом в Московской городской Думе вместе с экспертами и представителями транспортной отрасли. Безусловно, москвичи поддерживают это решение, так как скоростной диаметр строится на московские деньги. Мы имеем право обеспечить бесплатный проезд для московского транспорта и, естественно, думаем о наших соседях из Московской области. Для них МСД также будет бесплатным.
Бесплатная альтернатива есть
Степан Орлов уточнил, что весь остальной транзитный транспорт может передвигаться по ЦКАД, который также активно развивается и меняется. Помимо него, для автомобилистов остаются все традиционные транспортные артерии — транзитный транспорт имеет возможность не заезжать на МСД.
С этой точки зрения установление оплаты проезда по скоростному диаметру является очень разумным решением, — говорит Степан Орлов. — Нам нужно стимулировать транзитный транспорт оставаться на ЦКАД, а московский скоростной диаметр оставлять для Москвы и Московской области.
— Мы обсуждали эту тему с нашими избирателями, москвичами, — рассказал зампред Мосгордумы. — У них очень позитивная реакция на это. Осталось дождаться окончательного завершения проекта. Сейчас он представляет определенные сложности для тех районов, где идут строительные работы. Однако город должен развиваться. И, как правило, как только строительство заканчивается, все горожане с радостью начинают пользоваться построенными объектами.
Москве нужны новые транспортные артерии, и скоростной диаметр — это прекрасный подарок, сделанный Москве в 2022 году.
- На дорогах РФ скоро появятся новые знаки — для электромобилей и автобусов.
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.
Фото: пресс-служба Дептранса Москвы