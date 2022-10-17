На дорогах появятся новые знаки

Один из них будет информационным, а другой — запрещающим.

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Два новых знака скоро должны появиться на дорогах.

Первый будет информировать о местах для зарядки электромобилей, а второй — запрещать движение автобусов.

Сегодня зарядных станций в городах не так много, и узнать об их местонахождении можно только через навигаторы.

«По этой причине возникла необходимость введения специального знака, чтобы водители транспортных средств с электродвигателями смогли ориентироваться. Использовать для этих целей классический знак, указывающий на обычную заправку, нецелесообразно», — рассказал в беседе с агентством «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

Действие знака «Движение автобусов запрещено» будет распространяться на все автобусы, кроме маршрутных. Применяться же он будет там, где необходимо разгрузить дорогу.

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«Водители должны воспринимать их обыденно, но обязательно учитывать их при использовании автомашин. В противном случае возможны чрезвычайные ситуации и аварии, а также применение к нарушителям штрафных санкций», — предупредил юрист.

ПДД ужесточили — коснется и водителей, и пешеходов.

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Фото: Артур Новосильцев/ТАСС