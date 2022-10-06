Мобилизованных нарушителей ждет амнистия

В Госдуме рассматривают проект амнистии для нарушителей ПДД.

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В случае мобилизации штрафы, выписанные человеку за нарушение правил дорожного движения, будут ставиться на паузу. Такой проект постановления уже рассматривается Госдумой РФ.

Предлагается «прекращение исполнения постановлений о назначении административных наказаний в отношении граждан РФ, заключивших контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, совершивших административные правонарушения, предусмотренные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

«В настоящее время граждане, подлежащие мобилизации, отправляются на военные сборы после получения призывной повестки и прохождения медицинской комиссии. При этом срок между прохождением медицинской комиссии и отправлением на сборы составляет зачастую меньше суток. В этой связи мобилизованные граждане не имеют возможности оплатить административные штрафы. Информация о правонарушении может прийти после того, как граждане были отправлены на сборы, и они могут не узнать о штрафах», — говорится в пояснительной записке к документу.

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То есть речь идет не о списании штрафов или их аннулировании, а об отсрочке исполнения постановлений на три месяца после объявления амнистии, чтобы человек имел больше времени на их оплату.

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Фото: АГН «Москва», Depositphotos