Предъявлять ОТТС на таможне теперь не надо — это оставалось единственным ограничением на ввоз машин по схеме параллельного импорта.

Материалы по теме Европа останется без электромобилей

В мае Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта, и казалось, что проблема с ввозом новых автомобилей в Россию в обход официальных каналов решена. Но вдруг возникла новая проблема.

По закону таможня не имела права пропускать автомобили без одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Получить же этот документ можно только с разрешения производителя.

Летом это ограничение было снято, и юрлица получили возможность везти новые автомобили из других стран, проводя сертификацию транспортных средств в упрощенном порядке.

Среди пионеров поставок автомобилей — холдинг «Авилон», который уже торгует «параллельными» Range Rover, Land Rover Defender, Range Rover Sport, Jeep Grand Cherokee, Volkswagen ID.6 и Audi Q5 E-tron.

Материалы по теме Новый кроссовер Renault — первые фото

Поставки машин по параллельному импорту должны снизить дефицит, пусть и не в полной мере. По схеме параллельного импорта выгоднее ввозить премиальные автомобили, а значит насыщаться будет преимущественно этот сегмент. Бюджетные же модели и машины в среднем ценовом сегменте будут поставлять в салоны российские, китайские и, в перспективе, иранские автопроизводители.

«В первую очередь дилеры завозят модели премиального класса. В этом сегменте рынка данный канал позволит частично решить проблему с нехваткой автомобилей. Однако в настоящее время количество автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, не идет ни в какое сравнение с объемами машин, которые поставлялись в нашу страну до введения санкций», — цитируют «Известия» независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева.

Тем временем китайские автопроизводители, желая завоевать российский рынок, снижают цены на свои машины.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: Depositphotos