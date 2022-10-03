Китайские бестселлеры стали дешевле

Цены на некоторые кроссоверы стали ниже на сотни тысяч рублей.

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В сентябре только четыре марки пересмотрели ценники на свои автомобили: две повысили цены, а две — уменьшили.

Начнем с приятных новостей. Внедорожник Haval H9 стал доступнее на 500 тысяч рублей — это примерно 10,4–10,9% его стоимости. Подешевел и кроссовер Jolion, стоимость которого, в зависимости от комплектации, снизилась на 150–280 тысяч рублей. Это на 5,6–12,8% меньше, чем ранее. Но главное, такое падение цены дает возможность купить Jolion по госпрограмме льготного автокредитования.

Другим автопроизводителем, который снизил стоимость, стал бренд Great Wall. Его пикап Wingle 7 теперь на 6,7% дешевле. В деньгах это 200 тысяч рублей.

В первой половине сентября Haval и Great Wall снизили цены на кроссоверы Haval F7 и F7x, а также на пикап Great Wall Poer.

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Теперь о тех, кто в сентябре цены повысил. Это был АВТОВАЗ, который, как пишет «Автостат», пересмотрел ценники на Granta и Niva Legend в некоторых комплектациях.

Поднял цены и китайский автопроизводитель Changan. Теперь кроссоверы CS35PLUS и CS55 подорожали на 30 тысяч рублей (на 1,3–3,1%), а кроссовер UNI-K — на 100 тысяч рублей.

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Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС