Китайские бестселлеры стали дешевле — журнал За рулем

Китайские бестселлеры стали дешевле

Цены на некоторые кроссоверы стали ниже на сотни тысяч рублей.

Материалы по теме
Что происходит на границе с Финляндией сегодня

В сентябре только четыре марки пересмотрели ценники на свои автомобили: две повысили цены, а две — уменьшили.

Начнем с приятных новостей. Внедорожник Haval H9 стал доступнее на 500 тысяч рублей — это примерно 10,4–10,9% его стоимости. Подешевел и кроссовер Jolion, стоимость которого, в зависимости от комплектации, снизилась на 150–280 тысяч рублей. Это на 5,6–12,8% меньше, чем ранее. Но главное, такое падение цены дает возможность купить Jolion по госпрограмме льготного автокредитования.

Материалы по теме
Штраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналГромкие ЧП в России: человеческий фактор или техника подвела?

Другим автопроизводителем, который снизил стоимость, стал бренд Great Wall. Его пикап Wingle 7 теперь на 6,7% дешевле. В деньгах это 200 тысяч рублей.

В первой половине сентября Haval и Great Wall снизили цены на кроссоверы Haval F7 и F7x, а также на пикап Great Wall Poer.

Материалы по теме
Волна фейковых штрафов — как определить подделку

Теперь о тех, кто в сентябре цены повысил. Это был АВТОВАЗ, который, как пишет «Автостат», пересмотрел ценники на Granta и Niva Legend в некоторых комплектациях.

Поднял цены и китайский автопроизводитель Changan. Теперь кроссоверы CS35PLUS и CS55 подорожали на 30 тысяч рублей (на 1,3–3,1%), а кроссовер UNI-K — на 100 тысяч рублей.

  • С 1 октября правила ОСАГО изменились. Подробности здесь.
  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

Наше новое видео
На каких самокатах нельзя ездить по тротуарам?
Аурус Комендант — подробный обзор
УАЗ без бензина и санкций — первый тест

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров288
Оцените материал
2:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: