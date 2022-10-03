Правила ОСАГО изменились с 1 октября — журнал За рулем

Правила ОСАГО изменились с 1 октября

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С 1 октября правила ОСАГО поменялись, о чем сообщается в документе «О внесении изменений в положение Банка России от 19 сентября 2014 года N 431-П „О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств“».

1. Если владелец транспортного средства после его продажи не собирается расторгать договор ОСАГО, то он обязан сообщить об этом страховщику.

«Страхователь обязан сообщить в письменной форме страховщику о замене собственника транспортного средства, указанного в полисе обязательного страхования, за исключением случая, когда страхователь воспользовался правом досрочно прекратить действие договора», — говорится в указании Центробанка.

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2. Кроме того, регистрируя ТС в ГИБДД, необязательно посещать страховую компанию, чтобы сообщить ей полученный госномер, — владелец просто вписывает его в полис ОСАГО сам, а страховщик берет эту информацию из Единой автоматизированной информационной системы (АИС) обязательного страхования.

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3. Потерпевшему в ДТП предъявлять страховщику копию протокола или постановления по делу об административном правонарушении либо отказ от возбуждения такого дела не нужно.

4. Не надо и записывать фамилии и адреса очевидцев и указывать их в извещении о дорожно-транспортном происшествии.

Фото: Кирилл Зыков/ АГН «Москва»

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