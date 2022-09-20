Какими теперь будут выплаты по ОСАГО

Средние цены в справочнике стоимости запчастей обновились.

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Сегодня ремонт автомобилей после ДТП по ОСАГО можно производить с использованием не оригинальных запчастей, а аналогов, стоимость которых в большинстве случаев гораздо ниже.

Заменять же оригинал на аналог можно только в том случае, когда срок поставки оригинала составляет более 15 дней. И речь идет исключительно о сертифицированных в России аналогах оригинальных запчастей и расходников.

Многие ожидали, что при новом подходе к ремонту и начислению выплат суммы уменьшатся, так как стоимость аналогов гораздо ниже. Но в итоге, как сообщили «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков (РСА), цены в обновленном справочнике, если сравнивать с его предыдущей редакцией, выросли на 2,6%.

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Следовательно, суммы выплат тоже должны будут увеличиться примерно на тот же процент. Но он не настолько велик, чтобы автомобилисты ощутили разницу. Это, вероятно, коснется и стоимости полисов ОСАГО.

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