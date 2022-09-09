Расчеты и суммы компенсаций после ДТП изменятся с 11 сентября.

По новым правилам обслуживания ОСАГО порядок расчета ремонта с использованием дефицитных запчастей изменится с 11 сентября.

Начиная с воскресенья при расчетах будут использовать цены аналогов запасных частей, но только если в продаже нет оригинальных запчастей со сроком доставки до 15 дней, объяснил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Также он подчеркивает, что указание Центробанка никак не касается самой процедуры ремонта. Меняется лишь сбор данных для справочников запчастей.

«Это скажется на том, что, цена на запасную часть, которой могло не быть в справочнике запасных частей по ОСАГО, теперь там появится. Цена эта будет рассчитываться на основании стоимости тех запасных частей, которые реально есть на рынке при сроках доставки не более 15 рабочих дней. То есть, это будут реальные цены», — цитирует Lenta.Ru слова эксперта.

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Как отметил заместитель главного редактора журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Никита Гудков, система ОСАГО в ближайшее время будет дорожать, что отразится на благосостоянии людей и заставит часть автомобилистов «уйти в тень».

При подорожании полисов ОСАГО и снижении выплат в случае ДТП автомобилисты могут начать ездить без страховок.

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