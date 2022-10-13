Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения. Они вступят в силу 1 марта 2023 года.

Сегодня мчащегося на электросамокате человека можно встретить и на тротуаре, и на проезжей части в потоке автомобилей или пересекающим дорогу по «зебре». До сих пор такие участники дорожного движения были уравнены в правах с пешеходами — речь о владельцах СИМ (средств индивидуальной мобильности), то есть электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и моноколес и прочего компактного электротранспорта. Теперь же их объединили в некую категорию, поведение которой и очерчивают новые поправки в ПДД. Статус СИМ отныне закреплен в Правилах.

Основные нововведения

Материалы по теме Стало известно, когда начнут действовать изменения в ПДД

Как все это будет контролироваться, регулироваться и исполняться, пока не совсем понятно. Но вот что нужно знать водителю СИМ из обновленных ПДД:

ездить на СИМ можно со скоростью до 25 км/ч;

по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам могут двигаться только СИМ, масса которых не превышает 35 кг;

разрешать, ограничивать или запрещать перемещение СИМ в тех или иных зонах будут местные власти через специальные дорожные знаки;

при совместном передвижении у пешеходов есть приоритет перед СИМ — водители обязаны рассчитывать скорость исходя из этого;

при пересечении дороги по «зебре» водителю СИМ нужно спешиваться.

Материалы по теме Какая погрешность у камер при замере скорости? Ответ главы ГИБДД

На дорогах общего пользования

На электросамокатах любой массы теперь официально можно ездить по правому краю проезжей части, но только водителям старше 14 лет и там, где скорость ограничена 60 км/ч и разрешено движение велосипедистов. СИМ, двигающееся по дороге, должно иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.

Соответствующее постановление вступает в силу 1 марта 2023 года.

В ПДД есть и другие изменения о которых следует знать всем водителям.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках.

Фото: Алексей Белкин/ТАСС