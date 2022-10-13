Сегодня мчащегося на электросамокате человека можно встретить и на тротуаре, и на проезжей части в потоке автомобилей или пересекающим дорогу по «зебре». До сих пор такие участники дорожного движения были уравнены в правах с пешеходами — речь о владельцах СИМ (средств индивидуальной мобильности), то есть электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и моноколес и прочего компактного электротранспорта. Теперь же их объединили в некую категорию, поведение которой и очерчивают новые поправки в ПДД. Статус СИМ отныне закреплен в Правилах.
Основные нововведения
Как все это будет контролироваться, регулироваться и исполняться, пока не совсем понятно. Но вот что нужно знать водителю СИМ из обновленных ПДД:
- ездить на СИМ можно со скоростью до 25 км/ч;
- по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам могут двигаться только СИМ, масса которых не превышает 35 кг;
- разрешать, ограничивать или запрещать перемещение СИМ в тех или иных зонах будут местные власти через специальные дорожные знаки;
- при совместном передвижении у пешеходов есть приоритет перед СИМ — водители обязаны рассчитывать скорость исходя из этого;
- при пересечении дороги по «зебре» водителю СИМ нужно спешиваться.
На дорогах общего пользования
На электросамокатах любой массы теперь официально можно ездить по правому краю проезжей части, но только водителям старше 14 лет и там, где скорость ограничена 60 км/ч и разрешено движение велосипедистов. СИМ, двигающееся по дороге, должно иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.
Соответствующее постановление вступает в силу 1 марта 2023 года.
В ПДД есть и другие изменения о которых следует знать всем водителям.
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Фото: Алексей Белкин/ТАСС