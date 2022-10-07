Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения, которые касаются в том числе электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и моноколес.

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Электросамокаты и другие аналогичные устройства получили особый статус — средства индивидуальной мобильности (СИМ). Ездить на них можно со скоростью не более 25 км/ч. При этом масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

Регулировать движение СИМ (разрешать, ограничивать или запрещать перемещение) на таком транспорте в тех или иных зонах будут специальные дорожные знаки. Устанавливать их должны местные власти в зависимости от места и наличия дорожной инфраструктуры.

При совместном передвижении приоритет получают пешеходы. Водители средств индивидуальной мобильности должны будут рассчитывать свою скорость, исходя из этого. При пересечении дороги по пешеходному переходу пользователям электросамокатов и других СИМ придется спешиваться, теперь это оговорено в ПДД.

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На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части дорог. Но разрешено это только людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов. Самокат или другое устройство, двигающееся по дороге, должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.

Новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Их владельцы по-прежнему приравниваются к пешеходам.

Островки безопасности

Введен полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Это улучшит видимость на дорогах и повысит безопасность движения.

Два новых знака

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Поправками также утверждены два новых дорожных знака. Один из них обозначает зарядку для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов. Его появление — результат практики ограничения движения автобусов в городах — организаторах чемпионата мира по футболу 2018 года. При этом данный знак не запрещает движение автобусов, следующих по маршрутам общественного транспорта, и школьных автобусов.