Сколько можно менять ПДД? Мнение экперта — журнал За рулем

Сколько можно менять ПДД? Мнение экперта

После подписания Михаилом Мишустиным соответствующего постановления Минтранс и МВД смогут вносить поправки в ПДД, не переиздавая их.

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Напомним, внесение точечных изменений в Правила были запрещены в 2021 году, однако теперь ситуация «откатится обратно» с благой, казалось бы, целью: не проходя волокиты с новой редакцией ПДД, можно будет принять уже давно назревшие изменения. Как именно вновь вводимый механизм отразится на реальной картине дорожного движения?

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Станут ли Правила лучше? Кем будет регулироваться количество вносимых изменений? Не породят ли они путаницы и реально ли будет их запомнить?

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

Сколько можно менять ПДД? Мнение экперта

— Однозначных ответов здесь нет, поскольку все будет зависеть от того, как новые возможности будут использоваться. Это палка о двух концах. С одной стороны, действительно есть вопросы, которые нужно разрешить — те же средства индивидуальной мобильности, еще какие-то «тонкие настройки». Когда нельзя быстро ввести важные изменения, это, наверное, плохо — с этим трудно спорить. Но, с другой стороны, та доходящая до абсурда вакханалия, которая происходила в последние годы, когда можно было вносить изменения в ПДД, не поддавалась никакому рациональному объяснению: кто хочет, тот и вносит.

Понятно, что круг лиц ограничен, но боюсь, сейчас каждый депутат начнет на этом пиариться: «А давайте поменяем вот это».

Я, человек с огромным водительским стажем, не могу припомнить все поправки, которые были тогда внесены. И не уверен, что знаю какие-то последние изменения. Хотя они, по большому счету, и не влияют ни на что: достаточно вспомнить историю с круговым движением — то так, то эдак. Я вот не знаю правила кругового движения в Германии, Англии или Японии. Но там у меня никогда не возникало вопросов, потому что знаки, разметка и, возможно, светофоры дают мне однозначно понять, как проехать.

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Мы пытаемся все зарегулировать словами, чтобы сдающий на права человек на всю жизнь запомнил эти бесчисленные пункты, а к ним в придачу — еще столько же дополнений. Этого запомнить невозможно! Ни один здравомыслящий, скажем, американец не смог бы все это выучить, да и не нужно.

Правила нужно упростить, а мы их только усложняем. У нас куча лишних определений — только понятие «парковка» занимает черт знает сколько строк. Зачем водителю знать, какие бывают парковки — наземные, подземные, муниципальные... Мне важно знать, что если есть знак, я могу оставить здесь свой автомобиль, а если обозначена платная парковка — значит, могу оставить за деньги. Все!

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Наверное, есть позитив в том, что в ПДД можно будет быстро вносить изменения. Но, чтобы это не превратилось в самопиар и бесконечные эксперименты по введению и отмене знаков, новых секций светофоров и так далее, должен появиться какой-то сдерживающий механизм. Например, разрешить вносить изменения в ПДД не чаще одного раза в год и не более, чем по трем пунктам. А может быть — только по одному.


Фото: «За рулем», Алексей Белкин / ТАСС
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