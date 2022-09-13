Сколько можно менять ПДД? Мнение экперта

После подписания Михаилом Мишустиным соответствующего постановления Минтранс и МВД смогут вносить поправки в ПДД, не переиздавая их.

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Напомним, внесение точечных изменений в Правила были запрещены в 2021 году, однако теперь ситуация «откатится обратно» с благой, казалось бы, целью: не проходя волокиты с новой редакцией ПДД, можно будет принять уже давно назревшие изменения. Как именно вновь вводимый механизм отразится на реальной картине дорожного движения?

Станут ли Правила лучше? Кем будет регулироваться количество вносимых изменений? Не породят ли они путаницы и реально ли будет их запомнить?

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Однозначных ответов здесь нет, поскольку все будет зависеть от того, как новые возможности будут использоваться. Это палка о двух концах. С одной стороны, действительно есть вопросы, которые нужно разрешить — те же средства индивидуальной мобильности, еще какие-то «тонкие настройки». Когда нельзя быстро ввести важные изменения, это, наверное, плохо — с этим трудно спорить. Но, с другой стороны, та доходящая до абсурда вакханалия, которая происходила в последние годы, когда можно было вносить изменения в ПДД, не поддавалась никакому рациональному объяснению: кто хочет, тот и вносит.

Понятно, что круг лиц ограничен, но боюсь, сейчас каждый депутат начнет на этом пиариться: «А давайте поменяем вот это».

Я, человек с огромным водительским стажем, не могу припомнить все поправки, которые были тогда внесены. И не уверен, что знаю какие-то последние изменения. Хотя они, по большому счету, и не влияют ни на что: достаточно вспомнить историю с круговым движением — то так, то эдак. Я вот не знаю правила кругового движения в Германии, Англии или Японии. Но там у меня никогда не возникало вопросов, потому что знаки, разметка и, возможно, светофоры дают мне однозначно понять, как проехать.

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Мы пытаемся все зарегулировать словами, чтобы сдающий на права человек на всю жизнь запомнил эти бесчисленные пункты, а к ним в придачу — еще столько же дополнений. Этого запомнить невозможно! Ни один здравомыслящий, скажем, американец не смог бы все это выучить, да и не нужно.

Правила нужно упростить, а мы их только усложняем. У нас куча лишних определений — только понятие «парковка» занимает черт знает сколько строк. Зачем водителю знать, какие бывают парковки — наземные, подземные, муниципальные... Мне важно знать, что если есть знак, я могу оставить здесь свой автомобиль, а если обозначена платная парковка — значит, могу оставить за деньги. Все!

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Наверное, есть позитив в том, что в ПДД можно будет быстро вносить изменения. Но, чтобы это не превратилось в самопиар и бесконечные эксперименты по введению и отмене знаков, новых секций светофоров и так далее, должен появиться какой-то сдерживающий механизм. Например, разрешить вносить изменения в ПДД не чаще одного раза в год и не более, чем по трем пунктам. А может быть — только по одному.

А вот еще одна интересная инициатива: нарушителей скоростного режима предлагают отслеживать через ЭРА-ГЛОНАСС.

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Фото: «За рулем», Алексей Белкин / ТАСС