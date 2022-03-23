Трасса М-12 Москва-Казань: тариф 8 рублей за километр

Это четвертая платная трасса после М-4 «Дон», М-11 «Нева» и ЦКАД. Ее откроют в 2024 году. Но мы проехали по ней уже сегодня. Делимся впечатлениями.

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Два года — и готово!

Это первая платная трасса, которую строят сразу на всем протяжении. А это — 800 км!

Остальные дороги строили и вводили в строй отдельными участками, и они до сих пор не готовы полностью. Магистраль Москва-Казань должна сломать эту недобрую традицию.

Причем построить ее планируют в сверхсжатые сроки: движение откроют в 2024 году.

Стартуем от Москвы

Изначально трассу хотели строить от ЦКАД. Но тогда для каждого проезжающего по Подмосковью М-12 была бы бесполезна, ведь самый ужас пробок творится на перегоне от МКАДа до ЦКАД: Балашиха, Ногинск… И проект решили пересмотреть.

И это здорово! Главное, чтобы тарифы не были заоблачными. Например: для легковушек 43 км головного отрезка М-11 от Москвы до Солнечногорска стоят от 650 до 820 рублей. Грабеж!

Первым сдадут в эксплуатацию 13-километровый отрезок в Подмосковье. На нем уже лежит «черновой» слой асфальта. На остальной М-12 пока так, как на фото слева.

Но будем смотреть на вещи реально. Совсем дешевым настолько востребованный отрезок точно не будет. Даже сегодня наивно было бы рассчитывать меньше чем на 500 рублей. А в 2024-м будет еще больше.

Странная траектория

М-12 идет параллельно существующему Горьковскому шоссе (трасса М-7) до Владимира. Дальше новая трасса уходит южнее, на Муром, Арзамас и Канаш. От магистрали до крупных городов, Нижнего Новгорода и Чебоксар, придется ехать час-полтора. Неудобно! Однако у такого решения есть два обоснования.

Это ЦКАД, но М-12 будет выглядеть аналогично. В Московской области проложат по три полосы в каждую сторону, дальше пойдет по две.

Во-первых, М-12 хотели частично сделать альтернативой еще и трассе М-5 «Урал». До нее далеко, но, например, до некоторых районов Рязанской области или Мордовии по М-12 действительно будет добираться удобнее.

Во-вторых, для новой дороги нужно выкупить массу земельных участков. Где-то это сложно, где-то неоправданно дорого, где-то просто невозможно. Вот и выбрали путь наименьшего сопротивления.

Интересная машина работает на объездной вокруг Владимира. Она не вбивает сваи, а вдавливает их под собственным весом (почти 400 т). Так делают, когда по каким-то причинам нельзя сотрясать землю.

В-третьих, магистраль даст развитие районам, через которые проходит. По расчетам, ее будут обслуживать около 5000 человек. М-7 «Волга» без автомобилей не останется и сохранит всю инфраструктуру с рабочими местами.

Уже можно ехать?

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Стройка идет на протяжении сотен километров, и практически на всем их протяжении организованы технологические дороги. Получается, что по будущей трассе уже сегодня можно проехать.

Не везде по прямой: реки, железные дороги и, например, ЦКАД придется пересекать крюками, по существующим мостам и переездам. Но в целом вся просека уже готова.

Можно даже осуществить виртуальное путешествие. Практически вся будущая М-12 нанесена на Яндекс.Карты (даже с развязками!).

После Казани М-12 протянут до Екатеринбурга. В теории — тоже до 2024 года, но не верится. Этот перегон, правда, легче: частично трасса пойдет по реконструированным существующим дорогам.

Занятные цифры

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На строительстве задействованы 80 000 человек. Будет возведено более 60 экопереходов для животных. Из почти 300 мостов и путепроводов выделим два: единственный на трассе вантовый мост через Оку близ Мурома и переправу через Волгу около Казани. Ее длина превысит 3 км, на ней предусмотрены два судоходных пролета, более 150 м каждый.

Толщина песчаной подушки дороги составляет 2–2,5 м на ровной поверхности и до 10 м перед искусственными сооружениями. По традиционным технологиям подушка перед следующим этапом работ должна «отлеживаться» почти год. А по современным — всего несколько недель, и можно строить дальше.

Новый вантовый мост через Оку ляжет рядом с существующим аналогичной конструкции.

Асфальт будут укладывать в три слоя. Причем верхний специально разработан для трасс с особо скоростным и интенсивным движением.

Построить трассу, посадить дерево

«Автодор» и его подрядчики должны высадить три новых дерева взамен одного спиленного. Где именно — указывают ответственные ведомства. Не обязательно это место в непосредственной близости от трассы, но объем высадки нужно соблюсти.

Самая масштабная стройка — близ Казани. Строят мост через Волгу.

Разбитые местные дороги, которым достается от огромного количества проезжающих грузовиков, по аналогичной схеме восстанавливать не будут. Местным жителям придется ждать планового ремонта.

А где заправляться?

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Поскольку ввести предполагается 800 км разом, возникает резонный вопрос с заправками. На других платниках кое-как жить можно. М-4 «Дон» делали на базе старой дороги, и вся необходимая инфраструктура уже была. На М-11 «Нева» спасает объезд Твери по старой трассе М-10 «Россия».

ЦКАД не такой уж длинный. Его можно проскочить без заезда на АЗС целиком, залиться на радиальных дорогах до или после съезда или на бесплатном отрезке от Ленинградского до Киевского шоссе.

А с М-12 придется съезжать в Муром? Не придется: обещают сразу запустить несколько многофункциональных комплексов. Позже их построят через каждые 50–80 км. Причем на них обещают даже зарядные станции для электромобилей!

Самая масштабная стройка — близ Казани. Строят мост через Волгу.

Главное, чтобы заправки действительно заработали вовремя. Иначе для службы аварийных комиссаров придется закупать не пикапы и микроавтобусы, а бензовозы.

Сколько будет стоить?

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Изначально строительство оценили в 623 млрд рублей. В декабре прошлого года смету увеличили на 200 млрд, объяснив подорожанием металла и необходимостью поднять зарплаты. А сейчас, когда доллар и евро взлетели на 50%, страшно подумать, насколько повысится стоимость.

Вдобавок из-за санкций придется что-то придумывать с закупками: искать новых поставщиков, выстраивать новые логистические схемы. И все это выльется в дополнительные расходы.

Стоимость проезда пока не называли даже приблизительно. Но всё идет к тому, что будет принято предложение Минтранса о повышении тарифов. Ведомство предлагает для строящихся трасс ввести плату 8 рублей за километр. Это означает, что за проезд от Москвы до Казани придется выложить 6400 рублей. Дорого!

Впрочем, это пока только предложение. А сколько будет на самом деле — скоро узнаем.

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Фото: Константин Якубов