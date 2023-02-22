Cтоимость проезда по платным трассам существенно вырастет

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство России приняло решение повысить стоимость проезда по платным трассам.

Максимальный размер платы за проезд по реконструированным участкам действующих федеральных дорог вырастет с 3 до 5 рублей за километр для легковых автомобилей. К таким дорогам, в частности, относятся трассы М-1 «Беларусь» и М-4 «Дон».

Стоимость проезда по новым дорогам: ЦКАД и М-12 «Москва — Казань» — вырастет до 8 рублей за километр.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Также повышается максимальная планка тарифа за проезд по платным трассам для грузовых автомобилей: с 11,57 до 14,25 руб. за километр.

Как ранее заявляли в Минтрансе, повышение тарифных максимумов необходимо из-за выросшей себестоимости строительства автотрасс.

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Источник: Портал правовой информации

Фото: АГН «Москва»