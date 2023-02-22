Cтоимость проезда по платным трассам существенно вырастет — журнал За рулем

Cтоимость проезда по платным трассам существенно вырастет

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Материалы по теме
Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!

Правительство России приняло решение повысить стоимость проезда по платным трассам.

Максимальный размер платы за проезд по реконструированным участкам действующих федеральных дорог вырастет с 3 до 5 рублей за километр для легковых автомобилей. К таким дорогам, в частности, относятся трассы М-1 «Беларусь» и М-4 «Дон».

Стоимость проезда по новым дорогам: ЦКАД и М-12 «Москва — Казань» — вырастет до 8 рублей за километр.

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Также повышается максимальная планка тарифа за проезд по платным трассам для грузовых автомобилей: с 11,57 до 14,25 руб. за километр.

Как ранее заявляли в Минтрансе, повышение тарифных максимумов необходимо из-за выросшей себестоимости строительства автотрасс.

Источник: Портал правовой информации

Фото: АГН «Москва»

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!
Тест китайского Volkswagen Bora
Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива Ладе

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров127
Оцените материал
0:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: