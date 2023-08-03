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Штрафы за превышение средней скорости вернут

Минтранс собирается законодательно утвердить замер времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами

За вождение электросамокатов вдвоем или подшофе начнут штрафовать

В России хотят вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости. Подобная практика уже существовала, но ее отменили два года назад из-за правовых несоответствий. Тогда Верховный суд посчитал, что нельзя в качестве места совершения правонарушения указывать участок дороги, а не конкретное место. Кроме того, не был урегулирован вопрос с подсудностью наказания, когда участок трассы находится на территории нескольких регионов.

Минтранс критику учел и разработал проект поправок к ПДД и соответствующие изменения в КоАП.

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Например, в правилах появится определение средней скорости:

«Значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка».

Водитель будет обязан вести машину как с мгновенной скоростью, не превышающей «установленного ограничения», так и не нарушая введенных лимитов средней скорости. Правда, ничего не говорится о том, как сами водители смогут контролировать эту среднюю скорость – рассчитать ее можно только приблизительно.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– В том, что штраф введут, можно не сомневаться. В прошлом году камеры вынесли почти 160 млн штрафных постановлений, из которых 95% – за превышение скорости на 20–40 км/ч.

Это значит, что при введении контроля за средней скоростью можно собрать еще несколько миллионов штрафов. Повлияет ли это на снижение аварийности? Точно нет – потому что причина тяжелых аварий явно не в превышении на 20 км/ч.

При оперативном принятии решений новая штрафная норма может заработать с 1 марта 2024 года.

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Источник: «Коммерсант»

Фото: АГН «Москва» и «За рулем»

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За РулемАлексеева Елена
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