Превысил скорость на электросамокате? Штраф будет до 5 тыс. рублей

Законопроект о штрафах за превышение скорости на электросамокате осенью внесут в Госдуму

Сенатор Артем Шейкин подготовил законопроект о штрафах за превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Он объяснил, что несмотря на то, что с 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в ПДД, которые устанавливают требования к пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ), их соблюдение большинство игнорирует. Одна из причин – не установлено соответствующее наказание.

Поэтому сенатор предлагает следующую градацию штрафов:

при превышении скорости на 5 км/ч, но не более 10 км/ч — штраф в 800 рублей

за аналогичное нарушение, зафиксированное камерой, — 500 рублей

превышение скорости более 10 км/ч, но не более 15 км/ч - 3 тыс. рублей

за аналогичное нарушение, зафиксированное камерой, — 2500 рублей

превышение скорости более 15 км/ч, но не более 20 км/ч — 4 тыс. рублей

за аналогичное нарушение, зафиксированное камерой, — 3500 рублей.

Если установленную скорость движения превысит СИМ или велосипед на величину более 20 км/ч, предполагается штраф в пять тысяч рублей, а в случае фиксации его камерой — 4,5 тыс. рублей.

Сенатор планирует внести законопроект на рассмотрение в Госдуму осенью.

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Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash