Валентина Матвиенко: электросамокатам нужны номера

Идентификация заставит владельцев нести ответственность при нарушениях,считает глава Совфеда.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала свою позицию по поводу сложностей дорожного движения, связанных с электросамокатами. На итоговой пресс-конференции Матвиенко отметила, что проблему движения средств индивидуальной мобильности следует решать пошагово, таким образом постепенно снижая опасность этого вида транспорта.

В частности, в градостроительных планах необходимо предусматривать инфраструктуру с полосами движения, выделенными специально для самокатов и велосипедов, заявила Матвиенко. Но что делать, пока такой инфраструктуры толком нигде нет?

В качестве меры, которая могла бы более оперативно сказаться на безопасности электросамокатов, глава Совфеда предлагает ввести идентификацию этого вида транспорта. Через нее легче будет призвать владельцев к ответственности при нарушениях.

Напомним, около двух месяцев назад коллега Матвиенко по Совету Федерации Андрей Клишас высказал более радикальную позицию, предложив вообще запретить передвижение электросамокатов по улицам городов и оставить их только в парках и частных поселках.

Россияне уже купили в личное пользование около 1 млн миллиона электросамокатов. Число самокатов в прокате достигло 300 тысяч в более чем 50 городах России. Число поездок на прокатных электросамокатах превышает 100 миллионов в год и продолжает расти.

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Источник: Вместе-РФ

Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Depositphotos