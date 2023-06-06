Достали! Что теперь будет с электросамокатчиками

Вокруг средств индивидуальной мобильности, под которыми многие понимают электросамокаты, как самые распространенные девайсы из этого типа транспортных средств, разгорелась нешуточная война. Война не на жизнь, а на запрет.

Электросамокаты запретят?

Сенатор, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внезапно предложил запретить передвижение электросамокатов по улицам городов и оставить их только в парках и частных поселках. Запретить двигаться на электросамокатах, по его мнению, нужно из-за того, что «слишком много ЧП с их участием». Кататься на электросамокатах можно разрешить только в парках и на закрытых территориях.

Пикантности дискуссии придает тот факт, что россияне уже купили в личное пользование около одного миллиона электросамокатов, а число самокатов в прокате в этом году достигло 300 тысяч, охватывая более 50 городов России. Число поездок на прокатных электросамокатах уже превышает 100 миллионов в год и продолжает бурно расти.

Пользуются электросамокатами и автомобилисты, особенно в городах, где наблюдаются сложности с парковкой. Сам неоднократно видел, как разные водители, припарковавшиеся у меня во дворе, достают из багажника электросамокат и едут дальше на нём по своим делам. Только экономия на парковке может отбить стоимость электросамоката за пару месяцев!

Кто страдает от электросамокатов?

Вокруг электросамокатов возник целый сектор экономики. Самокаты привозят, продают, обслуживают, модернизируют, ремонтируют, тюнингуют, продают запчасти, восстанавливают аккумуляторы. Появился мощный рынок отечественного софта, который позволяет использовать электросамокат в режиме онлайн, делиться треками и участвовать в сообществах.

Но есть и минусы, которые, возможно, перечеркивают многие из плюсов. Например, аварийность, связанная с электросамокатами, в 2023 году выросла на 40%, а число погибших достигло 19 человек на момент написания этой колонки. И это сезон еще толком не начался!

Пешеходы протестуют против пролетающих мимо них на огромных скоростях молодых людей на увесистых электродевайсах. В сообществах молодых мам уже традиционно с началом теплого сезона начинаются настоящие истерики, которые я очень понимаю – маленький ребенок на тротуаре теперь находится постоянно под риском наезда со стороны безбашенного электросамокатчика! И это не громкие слова: в мае в Москве самокатчики сбили двух детей, пяти и восьми лет, они получили травмы, полиция ведет расследование.

Кто виноват в случае ДТП?

Отсутствие номеров на электросамокатах иногда провоцирует безнаказанность – в случае ДТП самокатчик может попросту «свалить» с места аварии, бросив потерпевшего на волю судьбы. Нельзя сказать, что такие случаи происходят часто, но судя по многочисленным отзывам в группах автомобилистов, не так уж и редко.

Автомобилисты тоже не любят, а многие вообще ненавидят самокатчиков – они ездят с высокой скоростью, по непредсказуемым траекториям, появляются из ниоткуда и уезжают в никуда. Я сам один раз чуть не сбил электросамокат, который двигался по тротуару на скорости около 60 км/ч, а я выезжал из двора. Увидеть его было физически невозможно, но если бы произошло ДТП, то формально виноват был бы я. Разошлись чудом.

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