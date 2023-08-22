Когда начнут лишать прав за нарушения, зафиксированные камерами

Поскольку большинство нарушений сегодня отлавливают именно камеры, то нужно всего лишь дождаться, когда комплексы фотовидеофиксации начнут безошибочно опознавать водителей, считает эксперт «За рулем».

Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:

– Слышал, что в Госдуму поступило предложение лишать прав за нарушения, зафиксированные камерами. Это реально?

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, редактор:

— Действительно, парламент Татарстана подготовил поправки к КоАП РФ, касающиеся двух видов нарушений из числа злостных. А именно: повторного превышения скорости на 60 км/ч и более (статья 12.9) и повторного выезда на встречную полосу (статья 12.15). За оба нарушения в законе прописано лишение прав на срок до года. Но обязательное условие для лишения – нарушение должен зафиксировать сотрудник полиции. При фиксации камерой – штраф 5000 рублей.

Депутаты же предлагают отбирать права на основании «показаний» автоматических комплексов, поясняя, что попасться гаишнику дважды за «60 км/ч и более» нынче почти невозможно, а штрафы не дают воспитательного эффекта – таких нарушений стало больше.

Логика в этом есть, коль скоро 90% всех нарушений отлавливают именно камеры. Однако они не могут точно определять, кто именно находится за рулем. Поэтому нужен инспектор, проверка документов и «ручное» оформление протокола. Госдума сочла идею преждевременной. Сначала нужно создать камеры, безошибочно идентифицирующие водителя.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»