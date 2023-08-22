Когда начнут лишать прав за нарушения, зафиксированные камерами
Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:
– Слышал, что в Госдуму поступило предложение лишать прав за нарушения, зафиксированные камерами. Это реально?
Ответ эксперта
Сергей Зиновьев, редактор:
— Действительно, парламент Татарстана подготовил поправки к КоАП РФ, касающиеся двух видов нарушений из числа злостных. А именно: повторного превышения скорости на 60 км/ч и более (статья 12.9) и повторного выезда на встречную полосу (статья 12.15). За оба нарушения в законе прописано лишение прав на срок до года. Но обязательное условие для лишения – нарушение должен зафиксировать сотрудник полиции. При фиксации камерой – штраф 5000 рублей.
Депутаты же предлагают отбирать права на основании «показаний» автоматических комплексов, поясняя, что попасться гаишнику дважды за «60 км/ч и более» нынче почти невозможно, а штрафы не дают воспитательного эффекта – таких нарушений стало больше.
Логика в этом есть, коль скоро 90% всех нарушений отлавливают именно камеры. Однако они не могут точно определять, кто именно находится за рулем. Поэтому нужен инспектор, проверка документов и «ручное» оформление протокола. Госдума сочла идею преждевременной. Сначала нужно создать камеры, безошибочно идентифицирующие водителя.
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Фото: Depositphotos и «За рулем»
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