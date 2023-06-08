За нарушения, зафиксированные камерами, хотят лишать прав

Сейчас водителя могут лишить прав только после встречи с сотрудниками ГИБДД на дороге.

Госсовет Татарстана предложил лишать водителей прав за нарушения, зафиксированные дорожными камерами. Сейчас за повторный выезд на встречную полосу движения и превышение скорости более чем на 60 км/ч водительского удостоверения можно лишиться, только если нарушителя остановил инспектор ДПС. Автоматические комплексы в этом случае высылают автовладельцу штраф в 5 тыс. рублей.

Проект поправок к КоАП РФ, которые парламент Татарстана направил на рассмотрение в совет законодателей при Госдуме, предполагает «усиление мер ответственности за повторное нарушение правил обгона и скоростного режима». Изменения вносятся в ст. 12.9 КоАП (превышение скорости), ст. 12.15 (нарушение правил разъезда или обгона), а также ст. 28.6 (назначение административного наказания без составления протокола).

Авторы поправок полагают, что мера «окажет действенный эффект на нарушителя».

Ярослав Нилов, замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме:

- При всем моем уважении к законодателям Татарстана идея явно преждевременная.

Если и прибегать к настолько радикальным мерам, то нужно сначала «обучить» камеры точно определять, кто именно находится за рулем в момент нарушения. У нас ведь презумпция невиновности для главы 12 КоАП не работает, и к ответственности заведомо привлекают владельца ТС. Даже если он ни сном, ни духом об инциденте, ему проще заплатить штраф (со скидкой), чем что-то доказать.

А дальнобойщики, сменяющие друг друга на длинном пути? Один нарушил, другой спустя время совершил повторное нарушение - лишать второго? Несправедливо.

А ведь есть ещё водители такси, водители автобаз... Там ведь тоже неоднозначные ситуации могут возникнуть.

Итого в сухом остатке - сначала отказ от презумпции виновности и настройка камер на точное определение виновника за рулём в момент нарушения, и только потом можно вернуться к рассмотрению предложения коллег из Татарстана.

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Источник: «Коммерсант», Telegram/Ярослав Нилов

Фото: depositphotos.com, За рулем