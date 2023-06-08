К автоперевозкам хотят допускать иностранцев только с российским в/у

Такие поправки депутаты предлагают внести, в том числе, из-за роста числа аварий, произошедших по вине иностранных водителей.

Депутаты от ЛДПР направили на отзыв в Правительство РФ законопроект, согласно которому водители-иностранцы смогут работать в области автоперевозок только при наличии российского водительского удостоверения. Об этом в своем Telegram-канале написал замруководителя фракции Ярослав Нилов.

Для этого нужно внести поправки в закон «О безопасности дорожного движения».

Действующий закон позволяет жителям государств, где русский язык является официальным, осуществлять перевозки в РФ на основании национальных водительских удостоверений. Однако знание русского языка не гарантирует того, что иностранный гражданин знает ПДД, даже при наличии национальных прав, а также, что у него есть реальный опыт управления ТС. А между тем такие граждане управляют у нас автобусами, такси.

Поэтому иностранцы, которые хотят работать по найму, должны на общих основаниях получат российские права. Это значит, что они пройдут обучение, сдадут экзамены и у властей будет возможность лишить их прав при соответствующих нарушениях.

На протяжении последних лет фиксируется рост числа аварий, произошедших из-за водителей-иностранцев. Так, в 2022 году, по данным МВД, зафиксировано 43 тыс. ДТП по вине водителей-иностранцев, чаще всего виновниками являются граждане Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Армении и Азербайджана.

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Источник: Ярослав Нилов/Telegram

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»