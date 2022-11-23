Иностранцы портят статистику: ГИБДД посчитала ДТП за 10 месяцев

С начала 2022 года на дорогах страны произошло 103,9 тыс. аварий.

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Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах России за десять месяцев 2022 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5%, число погибших — на 5,1%.

Как отмечается в статистическом отчете ГИБДД, зафиксирован прирост аварийности на 4,1% по вине водителей-иностранцев.

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Больше всего таких ДТП провоцируют водители из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Армении и Азербайджана.

В первую пятерку регионов по абсолютному количеству ДТП входят Москва, Краснодарский край, Нижегородская область, Санкт-Петербург и Московская область.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: КоммерсантЪ

Фото: АГН «Москва»