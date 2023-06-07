Юрист объяснил, когда водителю грозит судимость за фальшивый полис ОСАГО

Поддельные полисы — досадная проблема как для страховщиков, так и для законопослушных водителей. Гораздо хуже, когда водитель приобрел фальшивку умышленно.

Одно дело, когда автовладелец не знает, что ему продали фальшивку, а другое – когда намеренно ее покупает, чтобы сэкономить. В интернете пугают, что такие недобросовестные граждане рискуют попасть не только на приличный штраф, но и получить уголовную статью.

Так чем грозит фальшивое ОСАГО автовладельцу, если подделку заметил инспектор ГИБДД при проверке документов?

Мнение эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

- Рассмотрим два варианта: когда автовладелец не знал про фальшивку и когда знал, но специально ее приобрел. И в том, и в другом случае автогражданка не работает, то есть это фактическое отсутствие полиса.

Теперь об ответственности. В том случае, если гражданин не знал, но приобрел, считая, что полис действительный, ему грозит только штраф за отсутствие ОСАГО. Однако если будет доказано, что он намеренно приобрел поддельный полис, чтобы его в дальнейшем использовать, предъявляя сотрудникам ГИБДД, его можно привлечь к уголовной ответственности по части 5 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

Это уголовная статья со всеми вытекающими последствиями вплоть до ареста на шесть месяцев. Скорее всего, это будет только штраф (80 тыс. рублей), но в любом случае, подчеркиваю, ответственность наступает уголовная. Однако доказать такой умысел очень сложно, даже нереально, если только там не будет однозначных доказательств. А просто уличить человека в том, что он специально это сделал, не представляется возможным.

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Чтобы избежать неприятностей, приобретать автогражданку следует либо непосредственно у страховщика (в офисе или на сайте), либо у его у официального представителя – страхового агента.

Как проверить подлинность полиса ОСАГО?

А проверять его необходимо на официальном сайте РСА (Российского Союза Автостраховщиков).

Также возможно проверить подлинность полиса ОСАГО на официальном сайте страховой компании (при этом нельзя пользоваться чужими ссылками, искать нужно всегда самостоятельно в браузере).

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Фото: depositphotos.com, За рулем